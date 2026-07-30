Derecho de admisión internacional: 14 argentinos no podrán ir a la cancha por causar disturbios en el Mundial 2026

El Ministerio de Seguridad de la Nación oficializó este jueves una dura medida contra un grupo de hinchas nacionales que protagonizaron disturbios durante la Copa del Mundo en territorio norteamericano. A través de las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial y firmadas por la ministra Alejandra Monteoliva, se dispuso la Restricción de Concurrencia Administrativa a todo evento deportivo en el país.

Las penalizaciones se dividieron en dos tramos: siete personas recibieron una prohibición de 24 meses, mientras que los siete restantes fueron castigados por el plazo de cuatro años.

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Peleas en el estadio y uso de credenciales truchas

El primer grupo sancionado por el plazo de dos años (Resolución 735/2026) incluye a Bianca Soifer, Gonzalo Paulo Barrero, Thomas Kastner, Lucas Mariano Andrés Margiotta y Franco Ezequiel Di Salvo. Todos ellos quedaron bajo la lupa policial el pasado 7 de julio, en la previa del partido entre la Selección argentina y Egipto en Atlanta, Georgia. Según reportó la policía local, los involucrados protagonizaron grescas físicas y desórdenes que derivaron en advertencias por violación de propiedad privada y su expulsión del estadio.

En la misma línea, la normativa complementaria (Resolución 736/2026) castigó por idéntico periodo a Emiliano Armando Arcos y Rubén Ángel Arcos. La FIFA constató que ambos ingresaron al encuentro utilizando credenciales falsas o pertenecientes a terceros para vulnerar los controles de seguridad.

Hinchada Argentina en el Mundial 2026

Batalla campal entre San Lorenzo y Huracán en Atlanta y arrestos

La sanción más severa, fijada en cuatro años de prohibición (Resolución 737/2026), recayó sobre Pablo Matías Acosta, Emiliano Ruy Tagliarino, Leandro Gastón Fernández, Sebastián Farre, Vando Ruy Tagliarino, Vito Ruy Tagliarino y Matías Ezequiel Silveti.

Estas medidas se originaron a raíz de los violentos enfrentamientos ocurridos el 14 de julio en las inmediaciones del Underground de Atlanta, durante un banderazo de apoyo al combinado nacional. En aquella ocasión, facciones radicalizadas de San Lorenzo y Huracán se cruzaron en una pelea callejera registrada por las cámaras y los medios periodísticos. Como agravante, las fuerzas de seguridad estadounidenses confirmaron la aprehensión de Silveti por generar disturbios y la detención de Fernández en Orlando bajo la acusación de presunto delito de hurto.

BP