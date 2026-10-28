Atlético Tucumán vs Platense, por la Copa Argentina 2026

Salta se viste de gala para albergar una verdadera batalla. A partir de las 21:15 horas de este miércoles, Atlético Tucumán y Platense chocan en el Estadio Padre Ernesto Martearena por las semifinales de la Copa Argentina 2026.

El premio es gigante: meterse directamente en la gran final por la gloria federal y asegurar una chance inmejorable para clasificar a los torneos internacionales de la próxima temporada.

El partido será arbitrado por Sebastián Zunino y podrá verse en vivo a través de la señal televisiva de TyC Sports.

Cómo llega Atlético Tucumán

El Decano llega a este compromiso clave respaldado por una sólida campaña en el certamen federal y con un objetivo claro: volver a disputar una final nacional después de nueve años. La última vez fue en la Copa Argentina 2017, cuando cayó ante River.

Atlético Tucumán

Los dirigidos por Julio César Falcioni vienen de superar un durísimo cruce en los cuartos de final ante Independiente Rivadavia, mostrando carácter, solidez defensiva y contundencia en los momentos determinantes del partido.

La potencia Leandro Loco Díaz y el despliegue del capitán Guillermo Acosta en el mediocampo son los pilares fundamentales para sostener el equilibrio y el sueño de todo el pueblo tucumano.

Cómo llega Platense

Por su parte, el Calamar atraviesa un momento de pura efervescencia. A diferencia de su rival, Platense viene disputando finales con cierta frecuencia. La última fue ante Estudiantes, por el Trofeo de Campeones, en la que terminó cayendo. Sin embargo, todavía tiene una cuenta pendiente: nunca logró alcanzar la final de la Copa Argentina.

Platense

El conjunto de Vicente López selló su boleto entre los cuatro mejores del torneo tras dejar en el camino de forma agónica a Estudiantes de La Plata, reconfirmando que es un equipo aguerrido, con temple para sufrir y con armas punzantes para golpear.

El aspecto clave de los dirigidos por Martín Palermo es la solidez bajo los tres palos de Juan Pablo Cozzani, la solvencia defensiva liderada por el experimentado Víctor Cuesta y la jerarquía de Guido Mainero.

Atlético Tucumán vs Platense: las posibles formaciones

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Leonel Vega; Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz.

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Mateo Mendia, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Martín Barrios, Iván Gómez; Nicolás Retamar, Bautista Merlini, Guido Mainero; Bruno Sepúlveda.

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FMZ