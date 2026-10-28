Cómo se encuentra el historial del Superclásico entre Boca y River

El partido más apasionante y convocante del fútbol argentino se robará todas las miradas del fin de semana. Boca y River se enfrentarán este domingo 1 de noviembre, a partir de las 15:00 horas, en una Bombonera que promete un clima infernal para disputar la fecha 15 del Torneo Clausura 2026.

Con realidades particulares, pero con la urgencia histórica de ganar, ambos equipos saldrán a la cancha a dejar la vida por el orgullo y por tres puntos vitales en el tramo caliente del campeonato.

En ese sentido, y para palpitar lo que será este partido emocionante, los fanáticos del fútbol argentino se preguntan...

¿Cómo está el historial general entre Boca y River?

Desde aquel lejano primer cruce oficial disputado un 24 de agosto de 1913, han pasado 113 años de emociones, polémicas, festejos inolvidables y tardes para el recuerdo.

A lo largo de los años, el dominio de las estadísticas fue cambiando de dueño por décadas. River supo sacar ventajas en la primera mitad del siglo XX, pero el Xeneize emparejó y comenzó a estirar diferencias a partir de la década del 90.

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En la actualidad, sumando amateurismo y profesionalismo en todas las competencias oficiales, el historial general muestra una paridad absoluta liderada por Boca.

En total, se disputaron 266 partidos: el Xeneize se impuso en 94 oportunidades, mientras que el Millonario consiguió 88 victorias. Los 84 encuentros restantes terminaron en empate.

FMZ