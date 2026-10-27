Nicolás Ramírez será el arbitro del Superclásico entre Boca y River: la terna completa

Se terminó el misterio y la Liga Profesional puso fin a las especulaciones. Tras barajarse varios nombres pesados en la antesala, este martes se confirmó de manera oficial que Nicolás Ramírez será el árbitro del Superclásico entre Boca y River, que se jugará este próximo domingo a partir de las 15:00 en La Bombonera.

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Nicolás Ramírez

El colegiado de 39 años, consolidado como uno de los jueces de mayor consideración en el arbitraje argentino, tendrá la responsabilidad de dirigir su cuarto enfrentamiento mano a mano entre el Xeneize y el Millonario.

Ramírez estará compañado en las bandas por los asistentes Maximiliano Del Yesso y Pablo González, mientras que el cuarto árbitro será Sebastián Zunino. Por su parte, la tecnología estará comandada por Silvio Trucco desde el VAR, secundado por el AVAR Gastón Suárez.

La designación de Ramírez ratifica la confianza que la organización deposita en su figura para estos duelos de máxima exigencia. Con este compromiso, el juez se convertirá en el árbitro de cuatro de los últimos cinco Superclásicos disputados, acumulando un historial particular de tres antecedentes previos.

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Bajo su conducción, fueron dos alegrías para River (1-0 en la Liga Profesional 2024 con tanto de Manuel Lanzini, y 1-0 en el Apertura 2025 gracias a Franco Mastantuono) y una victoria para Boca (2-0 en el Clausura 2025, con gritos de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel).

La terna arbitral completa

Árbitro principal: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Gastón Suárez

FMZ