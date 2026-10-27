Entradas para Boca vs Atlético Mineiro por la final de la Sudamericana: precios, cronograma y cómo comprar

La gran ilusión internacional empieza a tomar forma. Con la mira puesta en el sábado 21 de noviembre, fecha en la que Boca y Atlético Mineiro se verán las caras en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, la Conmebol oficializó el esquema de venta de entradas y los precios para la gran final de la Copa Sudamericana 2026.

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Lejos de tratarse de una apertura masiva y simultánea, el organismo continental diagramó un esquema que comenzará este miércoles 28 de octubre, desde las 14 horas. En esta primera ventana de comercialización, la venta estará destinado de manera exclusiva y excluyente a personas de nacionalidad colombiana y residentes en el país cafetero, quienes podrán adquirir hasta cuatro localidades de Categoría 2 a través de la plataforma oficial.

Recién un par de días después, el viernes 30 de octubre a la misma hora, se abrirán las puertas para el público general, permitiendo el acceso a las ubicaciones de Categoría 1 y 2.

El mapa de precios: cuánto cuestan los tickets para la final

Para aquellos hinchas que evalúan hacer el esfuerzo económico y cruzar el continente para copar Barranquilla, el ente sudamericano estableció un esquema tarifario tasado en moneda extranjera, cuyos valores varían drásticamente según la ubicación dentro del estadio colombiano.

Categoría 1: Estipulada en 250 dólares , corresponde a los sectores más preferenciales del estadio, ubicados de manera frontal a los sectores de plateas y en las inmediaciones de los bancos de suplentes.

Categoría 2: Con un costo de 180 dólares , abarca las ubicaciones de carácter lateral a lo largo del campo de juego.

Categoría 3: Tasada en 90 dólares, es la ubicación más accesible y está destinada pura y exclusivamente a las parcialidades de los clubes finalistas.

¿Cómo y cuándo podrán comprar los hinchas de Boca?

Aquí es donde se detiene la ansiedad del Xeneize. Si bien el precio de 90 dólares para la Categoría 3 resulta el más tentador para el bolsillo del hincha común, la Conmebol todavía no confirmó la fecha exacta ni el mecanismo específico en el que se habilitará la venta para los sectores populares asignados a los finalistas.

Boca Juniors

Desde la entidad internacional explicaron que por estas horas se encuentran terminando de coordinar las políticas de expendio, los filtros de seguridad y la cantidad exacta de localidades con las directivas de Boca y del Atlético Mineiro. Se espera que los detalles finos se comuniquen a la brevedad a través de los canales oficiales del club.

Mientras tanto, la recomendación formal de la organización para todos los simpatizantes que ya tienen los pasajes listos o están armando el presupuesto es realizar de manera anticipada el pre-registro obligatorio en la plataforma digital oficial. Esto permitirá agilizar los trámites informáticos en el momento exacto en que se libere el cupo para la parcialidad visitante.

FMZ