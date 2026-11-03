Entradas Argentina vs Uruguay en La Bombonera: precios y cómo comprar

La Selección Argentina se prepara para afrontar su último compromiso del año en condición de local. El equipo dirigido por Lionel Scaloni protagonizará una nueva edición del clásico del Río de la Plata frente a Uruguay, el próximo jueves 13 de noviembre en La Bombonera. En ese marco, la AFA oficializó los detalles y el esquema de precios para la venta de entradas.

La venta de tickets comenzará el miércoles 4 de noviembre a partir de las 16:00 de manera exclusiva a través del sitio web Deportick.

Desde la entidad madre del fútbol nacional remarcaron que no se habilitará venta presencial en boleterías para esta instancia de comercialización dirigida al público general.

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Precios, retiro de ubicaciones y logística

Los valores estipulados por la AFA presentan una reducción respecto de los últimos cotejos informales disputados en el país. La entrada general tendrá un costo de $95.000, mientras que el sector preferencial alcanzará los $290.000.

Por su parte, la platea alta costará $140.000, el sector visitante estará $160.000 y las plateas medias C, D y M cotizan en $180.000. Las ubicaciones en platea media A y B, al igual que la platea baja L, ascenderán a $220.000.

Argentina vs Uruguay

En cuanto a los menores de hasta 10 años, abonarán $19.000 para el ingreso a popular, mientras que a partir de los 3 años se cobrará el valor completo de la platea seleccionada.

Quienes adquieran sus entradas deberán realizar el retiro físico en las boleterías del estadio de Huracán entre el martes 10 y el jueves 12 de noviembre, en la franja horaria de 9:00 a 15:00. Asimismo, las personas con discapacidad deberán gestionar obligatoriamente su acreditación previa mediante la plataforma de venta.

FMZ