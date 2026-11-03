Champions League: histórica paliza del PSG, remontada épica del Manchester United y show del Barcelona

Luego de dos semanas de parate, este martes la Champions League volvió a la acción con el inicio de la Fecha 4 de la flamante fase de liga. La jornada dejó encuentros más que destacados: el Paris Saint-Germain pulverizó al Villarreal, el Manchester United protagonizó una remontada espectacular ante la Roma en un partido con presencia argentina y el Barcelona se impuso con autoridad frente al Aston Villa.

Bayern Múnich fue muy superior y venció 2-0 al Atlético de Diego Simeone en Madrid por Champions League

París no perdonó y fulminó al Villarreal en España

Uno de los partidos que más impacto generó en esta jornada de martes fue la histórica goleada del PSG sobre el Villarreal. Sin despeinarse, el vigente bicampeón de la Champions League dio un auténtico paseo en suelo español y, con una formación que combinó titulares y suplentes, se impuso por un contundente 6-0.

Desde el comienzo del encuentro quedó en evidencia la amplia superioridad del conjunto francés. El primer tiempo fue demoledor para el Submarino Amarillo: en apenas 17 minutos, los dirigidos por Luis Enrique ya habían establecido un tajante 4-0 en el marcador.

Esos minutos fueron fulminantes para el conjunto español. João Neves abrió el marcador tras un córner, Désiré Doué aprovechó un error defensivo fatal para establecer el 2-0, Senny Mayulu volvió a tomar desprevenida a la defensa local y amplió la ventaja, mientras que Fabián Ruiz sentenció el 4-0 antes de que se cumplieran los 20 minutos de juego.

A partir de entonces, el conjunto parisino levantó el pie del acelerador y frenó, al menos momentáneamente, su voracidad goleadora. En el complemento, Luis Enrique movió el banco y realizó algunas modificaciones para preservar el físico de sus titulares. Lejos de conformarse, el PSG volvió a encontrar el camino al gol y amplió aún más la goleada.

El español Ruiz selló su doblete con un verdadero golazo: recibió la pelota cerca del área chica, realizó un enganche fenomenal que dejó desairado al defensor y definió con gran categoría ante el arquero para establecer el 5-0. Por último, y para sentenciar la goleada, el chico de 17 años David Boly puso el 6-0 final.

Con esta goleada histórica, el PSG se mantiene en lo más alto de la tabla de la fase de liga de la Champions League, con puntaje ideal: 12 puntos sobre 12 posibles, producto de cuatro victorias en sus primeras cuatro presentaciones. Sin lugar a dudas, el conjunto parisino se perfila como uno de los grandes candidatos a levantar el trofeo.

Con un Cunha heroico, Manchester United se lo dio vuelta a la Roma de los argentinos

Otro de los partidazos de la jornada se vivió en Inglaterra. Manchester United firmó una de esas noches épicas de su historia europea: revirtió un marcador adverso y veció 3-2 a la Roma en el mismísimo Old Trafford.

El trámite comenzó completamente cuesta arriba para el elenco inglés. El conjunto italiano sorprendió de entrada golpeando a los 11 minutos por intermedio del argentino Matías Soulé, quien abrió la cuenta con una definición certera tras asistencia de Rodrigo Mora.

La pesadilla local se profundizó a los 17', cuando el neerlandés Donyell Malen ejecutó con éxito un penal sancionado por mano de Ayden Heaven, estirando la ventaja a un 2-0 que parecía lapidario.

En la segunda mitad llegó la reacción del United. A los 58 minutos, tras una infracción revisada en el VAR que cometió Gianluca Mancini sobre Matheus Cunha, Bruno Fernandes no perdonó desde los doce pasos y descontó.

A partir de allí, el trámite se volvió un monólogo de ida y vuelta donde la insistencia inglesa terminó pagando dividendos en la recta final. A los 83, Matheus Cunha capturó una pelota dentro del área chica y empujó el gol del empate. Lejos de conformarse, el atacante brasileño reapareció tan solo tres minutos más tarde para conectar un disparo al rincón derecho tras una notable asistencia del juvenil Shea Lacey, firmando el 3-2 definitivo y desatando el delirio en Manchester.

Los minutos finales sumaron dramatismo con la lesión de Harry Maguire y el ingreso de Lisandro Martínez para sostener la victoria en el fondo, ratificando una victoria heroica para los Red Devils en una jornada inolvidable.

Barcelona volvió al triunfo tras derrotar al Aston Villa de local

Para cerrar la jornada de martes, Cataluña fue una fiesta. Barcelona firmó una actuación soberbia y venció con contundencia por 3-0 al Aston Villa.

Desde el inicio del encuentro, el elenco culé asumió el protagonismo absoluto con una asfixiante presión alta que acorraló a los Villanos. Premia a esa postura, el marcador se abrió rápidamente a los 7 minutos: Lamine Yamal capitalizó un fallido intento de salida en la última línea visitante, se perfiló y sacó una exquisita definición a colocar junto al segundo poste para señalar el 1-0.

El complemento tuvo un arranque lapidario para las aspiraciones del equipo británico. Apenas iniciada la segunda mitad, Raphinha disparó desde la medialuna y, tras desviarse en la zaga central, descolocó por completo al arquero rival para firmar el segundo gol de la tarde.

Tan solo seis minutos más tarde, el propio atacante brasileño selló su doblete personal tras recibir una notable asistencia de Joao Cancelo y definir con categoría para decretar el 3-0 definitivo.

Con este resultado, el Barcelona alcanzó las 9 unidades en la tabla general, igualando la línea del Aston Villa y quedando a solo tres puntos del líder PSG.

FMZ