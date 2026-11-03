Sin Nicolás Ramírez, se confirmaron los árbitros para la última fecha del Torneo Clausura 2026

Tras una semana al rojo vivo marcada por discusiones y polémicas, la Liga Profesional de Fútbol hizo oficial la nómina de árbitros para la fecha 16 del Torneo Clausura. Se trata de una jornada crucial: no solo se completará el cuadro para la fase final de la competencia, sino que además se confirmará el flamante campeón de la Tabla Anual.

Dentro de las designaciones, la gran novedad pasa por las ausencias destacadas. Nicolás Ramírez, el cuestionado juez que estuvo bajo la lupa tras su labor en el último Superclásico, no formará parte de la nómina debido a que solicitó una licencia por una intervención quirúrgica programada. A su vez, Yael Falcón Pérez tampoco estará presente al haberse tomado licencia por paternidad.

Nicolás Ramírez, el juez del último Superclásico

Tabla Anual 2026: qué necesitan Boca, Rosario Central y Argentinos para salir campeones

El panorama para los pretendientes al título

En la parte alta de la tabla, la exigencia es máxima para los equipos que pelean mano a mano por adueñarse de la corona anual y llegar perfilados de la mejor manera a la fase final.

Boca recibirá a Defensa y Justicia en La Bombonera el sábado a las 17.30, un duelo clave donde buscará hacer valer su localía para asegurar el campeonato. El encargado de impartir justicia en Brandsen 805 será Sebastián Zunino, quien estuvo como cuarto árbitro en el último clásico, con Yamil Possi a cargo del VAR.

Sebastián Zunino, el árbitro designado para Boca vs Defensa

Rosario Central se jugará una parada brava en condición de local frente a Estudiantes de Río Cuarto el mismo sábado desde las 17.30. Con arbitraje de Hernán Mastrángelo y Héctor Paletta en el VAR, los rosarinos necesitan imperiosamente los tres puntos para no perder pisada en la cima y estirar su ilusión hasta el último minuto.

Por su parte, Argentinos Juniors cerrará un semestre de alto vuelo futbolístico recibiendo a Huracán en La Paternal, también el sábado a las 17.30. El duelo de vecinos e históricos equipos tendrá a Pablo Dóvalo como juez principal y a Lucas Novelli en el VAR.

Todas las designaciones arbitrales de la Fecha 16

Jueves 5 de noviembre

15.00 Aldosivi vs River : Bryan Ferreyra (VAR: José Carreras)

19.15 Gimnasia vs Belgrano: Luis Lobo Medina (VAR: Andrés Merlos)

Viernes 6 de noviembre

15.00 Barracas Central vs Racing : Darío Herrera (VAR: Fabrizio Llobet)

19.15 San Lorenzo vs Platense : Felipe Viola (VAR: Laura Fortunato)

19.15 Independiente vs Deportivo Riestra : Juan Pafundi (VAR: Juan Pablo Loustau)

19.15 Unión vs Vélez : Andrés Gariano (VAR: Gastón Monsón Brizuela)

22.00 Tigre vs Sarmiento : Gonzalo Pereira (VAR: Sebastián Habib)

22.00 Banfield vs Atlético Tucumán: Maximiliano Manduca (VAR: Adrián Franklin)

Sábado 7 de noviembre

15.00 Gimnasia (Mza.) vs Ind. Rivadavia Mza. : Facundo Tello (VAR: Jorge Baliño)

15.00 Talleres vs Estudiantes : Maximiliano Macheroni (VAR: Nicolás Lamolina)

17.30 Argentinos vs Huracán : Pablo Dóvalo (VAR: Lucas Novelli)

17.30 Rosario Central vs Estudiantes (RC) : Hernán Mastrángelo (VAR: Héctor Paletta)

17.30 Boca vs Defensa y Justicia : Sebastián Zunino (VAR: Yamil Possi)

22.00 Instituto vs Newell’s: Leandro Rey Hilfer (VAR: Silvio Trucco)

FMZ