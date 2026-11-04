Insólito blooper del arquero de Chapecoense: gol en contra y descenso al Brasileirao B

El fútbol brasileño vivió una de esas páginas difíciles de asimilar que combina dramatismo y desconcierto absoluto. En el marco de la fecha 34 del Brasileirao, Chapecoense recibió a Mirassol con la urgencia de sumar para mantener viva la ilusión de la permanencia. Sin embargo, un blooper tan insólito como trágico terminó por decretar un destino inevitable.

Chape terminó perdiendo el partido por un error de su propio arquero. Anderson protagonizó un insólito gol en contra que terminó de sentenciar el destino de su equipo, que deberá jugar en el Brasileirao B la próxima temporada.

El insólito blooper del arquero de Chapecoense

La jugada se originó en los pies de Reinaldo, quien condujo el balón por el sector izquierdo del mediocampo y cedió un pase al medio para la llegada de Shaylon. Este último sacó un potente remate de media distancia desde afuera del área que buscaba sorprender para romper el empate parcial.

El arquero Anderson, bien ubicado bajo los tres palos, logró intervenir ante el disparo, pero en su afán por contener dejó un rebote alto, flojo y sumamente peligroso que comenzó a flotar en el área chica.

En una fracción de segundo, dominado por la desesperación y la urgencia de evitar que la pelota bajara directamente al fondo de la red, el arquero se arrojó hacia atrás de manera aparatosa; en su intento por despejar con los puños o manotear en el aire, calculó mal, impactó de forma defectuosa y terminó empujando la pelota contra su propio arco, desatando la locura total de la visita y la desolación absoluta en todo el estadio.

La pirueta desafortunada tuvo un impacto lapidario. Con apenas 21 unidades en la tabla acumulada, la derrota por 2-1 dejó al conjunto de Chapecó matemáticamente sin posibilidades de salvación faltando cuatro jornadas para el cierre, consumando así el descenso a la Serie B por tercera vez en su historia.

Del otro lado, Mirassol festejó por duplicado. Los tres puntos le permitieron llegar a las 40 unidades, tomando un respiro vital en una zona baja que quema.

Mientras tanto, el gol en contra y el consecuente triunfo visitante reconfiguraron el mapa de una lucha por la permanencia que amenaza a varios históricos del Brasileirao, como Corinthians e Inter de Porto Alegre.

FMZ