Como vs Lens: Nico Paz la volvió a romper en una tarde mágica de Champions League

La Champions League fue testigo de una verdadera exhibición de fútbol, contundencia y jerarquía colectiva. En el marco de una jornada inolvidable, el Como de Italia protagonizó una goleada escandalosa e histórica al aplastar por 9-1 al Lens en territorio francés, dejando una marca imborrable.

Dentro de semejante festival futbolístico, la gran figura de la noche fue Nico Paz. El volante argentino se adueñó del partido, desparramó talento en cada intervención y firmó una actuación consagratoria: anotó un gol memorable, aportó dos asistencias quirúrgicas, y regaló uno de los momentos más emotivos de la jornada al dedicarle su tanto a Jesús de Miguel, el jugador español que falleció por la patada del arquero Jesús Owono.

Goles de Enzo Fernández y Haaland para el triunfo del City sobre el Leipzig de Demichelis

Magia, doblete de asistencias y un festejo para el recuerdo

El show del ex jugador del Real Madrid se gestó cuando el reloj marcaba los 40 minutos de la etapa inicial: tras un vertiginoso contraataque conducido por Tasos Douvikas, la pelota le quedó servida dentro del área a Nico Paz, quien con una frialdad y una categoría inmensa sacó un zurdazo seco que se metió directo en el centro del arco para el 3-0 parcial.

De inmediato, el argentino protagonizó el momento más emotivo de la tarde al correr hacia una de las cámaras de la transmisión para mostrar una camiseta especial con la imagen de Jesús de Miguel y la leyenda "Descansa en paz", un sentido homenaje que conmovió a todos.

Ya en la segunda mitad, con el partido completamente roto, el volante amplió su repertorio con su faceta de asistidor serial. A los 47 minutos, apenas iniciado el complemento, brilló y filtró un pase profundo perfecto para que Lucas da Cunha decretara el 4-0.

Poco después, a los 57 minutos, volvió a romper líneas con otra habilitación quirúrgica que dejó mano a mano a Tasos Douvikas para firmar el 6-0 parcial en favor de los italianos.

El Como se metió en puestos de vanguardia

La paliza del equipo de Cesc Fábregas se consumó con una superioridad abrumadora de principio a fin. Al festival de Paz se sumaron el hat-trick de Tasos Douvikas y los goles de Marc Oliver Kempf, Lucas da Cunha, Martin Baturina, Mattia Liberali y Matteo Papaccioli, quien sentenció el aplastante 9-1 definitivo.

Con esta exhibición histórica en la Champions League, el Como demuestra que está para grandes cosas en el plano internacional: sumó su tercera victoria y aparece cuarto en el formato de liga, solo por detrás de gigantes como PSG, Real Madrid y Arsenal.

FMZ