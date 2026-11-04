El probable equipo de River para visitar a Aldosivi por el Torneo Clausura

Tras el duro traspié sufrido en el Superclásico frente a Boca, River buscará dar vuelta la página de inmediato este jueves por la tarde cuando visite a Aldosivi en Mar del Plata. En el marco de la última fecha de la Zona B del Torneo Clausura, el conjunto de Núñez se jugará la chance de abrochar el cuarto puesto de la tabla para asegurarse definir los octavos de final en condición de local.

Para este compromiso en el Estadio José María Minella, que contará con la presencia de hinchas visitantes, el cuerpo técnico comandado interinamente por Leonardo Ponzio se vio obligado a reconfigurar la estructura del equipo.

Stefano Di Carlo, crítico de los arbitrajes: "Lo que hacen con River es para disciplinar dirigentes"

Leonardo Ponzio

A las secuelas anímicas del clásico se le sumó un dolor de cabeza en el rubro físico y disciplinario, ya que el plantel arrastra un total de seis bajas sensibles entre expulsados y lesionados. En ese sentido, el DT ya tendría un once perfilado en su cabeza.

El posible equipo de River para visitar a Aldosivi

Las modificaciones principales pasan por la última línea a raíz de las tarjetas rojas vistas en el último encuentro. Tanto Gonzalo Montiel como Lucas Martínez Quarta deberán cumplir su fecha de suspensión, por lo que sus lugares en la defensa serán ocupados por Giovanni González y Lautaro Rivero, respectivamente.

Por otro lado, ante la escasez de alternativas en el medio debido a las lesiones de Aníbal Moreno (dolencia lumbar), Fausto Vera y Juan Cruz Meza (ambos con desgarros en el isquiotibial), el mediocampo mantendrá a Lucas Silva en el eje central junto a Tobías Andrada y Tomás Galván.

Lautaro Rivero volverá a la titularidad

El resto del equipo se mantendría igual al que disputó el Superclásico, con Santiago Beltrán, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Thiago Almada, Ángel Correa y Lucas Beltrán completando la formación.

De esta manera, el probable once del Millonario sería: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

Cabe destacar que ante la necesidad de completar la nómina, Ponzio decidió convocar por primera vez a dos jóvenes promesas surgidas de las divisiones inferiores: el mediocampista central de 19 años Elías Núñez y el extremo derecho de 18 Felipe Esquivel, quienes viajarán a la Feliz con la ilusión de sumar sus primeros minutos en la máxima categoría.

FMZ