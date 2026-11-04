Stefano Di Carlo habló con ESPN tras la derrota de River en el Superclásico y las polémicas arbitrales que lo llevaron a tuitear que “Están destruyendo el Fútbol Argentino a la vista de todos” luego del partido.

River pidió que Nicolás Ramírez no lo vuelva a dirigir

“Fue un arbitraje desastroso. Tengo una mirada muy negativa de Ramírez, que además de ser un muy mal árbitro, en mi opinión fue decididamente a complicar el partido”, aseguró Stefano Di Carlo.

River vs Ramírez

“Hemos pedido que Ramírez no nos dirija más, no es solamente este partido, son los Superclásicos del 24, del 25 y del 26”, agregó el directivo.

Stefano Di Carlo: “La mayoría de los presidentes de los clubes están en desacuerdo”

Di Carlo habló de la “dinámica de AFA” pero no volvió a mencionar directamente a la Casa Madre, ni a su presidente Claudio Fabián Tapia, a la hora de realizar fuertes declaraciones contra el arbitraje.

Stéfano Di Carlo

“Cuando los errores son siempre para el mismo lado, dejan de ser errores. Hay árbitros serios y menos serios. Uno conversa con todos los presidentes de los clubes, y la mayoría está en desacuerdo, aunque nadie lo dice. ¿Por qué no se expresan?, cuando ven que le hacen esto a River, con la incidencia que tiene en la agenda nacional, es ejemplificador”, sostuvo Di Carlo.

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“Vos sos presidente de un equipo que no es River y decís, ´si le hacen esto a River me van a destrozar, me quedo en silencio´. Es aleccionar desde una cosa que está mal, que es lo arbitral, para disciplinar dirigentes y que un montón que piensan con nosotros, que son muchísimos. Son gente lógica, esto ofende el trabajo que cada dirigente hace en su club, que cada futbolista hace”.

La autocrítica sobre su gestión, el presente deportivo de River y el dinero gastado

“River no pateó al arco, eso es inapelable, no nos representa. Hay mucho error propio, independientemente que esto se distorsiona. Hay un factor que incide en la cabeza de los jugadores, como te desmoraliza cuando vos sentís la injusticia o la manipulación”, sostuvo Di Carlo, quien agregó que “Hay problemas propios, y aun así fue un partido en que Boca también pateó poco al arco. Un partido pobre en el que Boca mereció más que River a partir de esas condiciones que lo desnaturalizaron. River tuvo errores propios, no podés no intentar, no patear al arco, aunque la cabeza juegue”.

Di Carlo y Thiago Almada

“Hay frustración, enojo, muchas veces con razón, pero este equipo tiene dos meses. Entiendo que nos está complicando mucho el acumulado, tres años de muchos problemas, pero más allá del acumulado, todo lo gastado es para construir la base de los próximos tres años. Los 70 millones de dólares son para construir la base con una corrección profunda que hicimos en el mercado de pases de junio para fortalecer la estructura del plantel”, declaró el presidente.

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“Mi prioridad no son los contrapuntos que tenemos con la AFA, es completar el proceso de restructuración del fútbol profesional de River. Lo único que me importa es que River salga campeón, por eso la mayoría de los temas que tenemos que atacar son internos”, completó.

La continuidad de Leo Ponzio y el posible arribo de Ramón Díaz

“Leo es lo mejor para este momento de River, en estas condiciones. Al final de la temporada nos vamos a sentar, a analizar, a hacer un balance y a evaluar. Quien siga al frente de la conducción técnica del club va a tener tiempo de trabajo, una pretemporada, va a encontrar un plantel que se va a ver amalgamado. Leo juntó más del 70% de los puntos y si vos tenés complicaciones con la anual o las posiciones, representa al arrastre de los problemas que tenemos desde enero”, dijo Di Carlo.

Leo Ponzio y Ramón Díaz

Consultado sobre el posible arribo de Ramón Díaz, el presidente de River esquivó su respuesta: “La convicción en este momento es acompañar y estar unido al cuerpo técnico y plantel. La responsabilidad es ganar este campeonato, y los jugadores tienen claro que tienen que dar la vida por este objetivo. A fin de año se evalúa y se decide”.

NZ