"Pedimos disculpas, es un fracaso": El comunicado de la dirigencia de Nuevo Chicago tras el descenso

La caída por 2-0 frente a Chacarita en el clásico de la categoría no solo significó un duro impacto en lo futbolístico, sino que determinó el regreso de Nueva Chicago a la Primera B Metropolitana tras 12 años. Luego de una jornada marcada por la tristeza y los disturbios registrados en las inmediaciones del estadio en Mataderos, la comisión directiva del club dio la cara a través de un escrito difundido en sus canales oficiales de comunicación.

En el texto, las autoridades manifestaron un "profundo dolor" por el desenlace del campeonato y se dirijieron de forma directa a la masa societaria para pedir disculpas por "no haber estado a la altura" de las expectativas y la confianza brindada.

Nueva Chicago descendió a la Primera B Metropolitana tras perder con Chacarita

Autocrítica institucional y asunción de responsabilidades

Lejos de eludir el momento, la conducción del Torito no dudó en catalogar el desenlace del torneo como un "fracaso deportivo", asumiendo la responsabilidad directa por "las decisiones tomadas y los errores cometidos en la conducción del fútbol profesional".

"Sabemos cuánto significa Chicago en la vida de cada uno de ustedes y de nosotros", expresaron desde la institución de Mataderos, lamentando haber "fallado" frente al "esfuerzo de cada socio y cada familia, que sostiene al club". Asimismo, los directivos agradecieron la constante "muestra de lealtad y amor" del hincha en las etapas más complejas del año.

El comunicado de la dirigencia de Nueva Chicago

La promesa de cambios y el funcionamiento del club

Respecto de lo que vendrá en el plano institucional y futbolístico, la comisión directiva señaló que atraviesa una etapa de "autocrítica y replanteos", anticipando que se tomarán un lapso de siete días para dar a conocer las primeras determinaciones de cara al armado del proyecto en la tercera categoría. En esa línea, remarcaron: "Comprendemos la bronca, respetamos las críticas y nos corresponde dar las explicaciones que nuestros socios e hinchas merecen", asegurando que el horizonte estará puesto en "poner siempre los intereses de Chicago por encima de cualquier consideración personal".

Por último, el comunicado llevó tranquilidad sobre el funcionamiento cotidiano de la entidad de la Capital Federal. Las autoridades afirmaron que la vida social, la infraestructura, los deportes amateurs, las actividades culturales y las divisiones inferiores seguirán su marcha habitual, destacando que "el club está de pie, ordenado y en pleno funcionamiento", sosteniendo el contraste entre la solidez institucional alcanzada y el adverso panorama que hoy le toca encarar en el plano profesional.

BP