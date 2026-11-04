Miércoles de Champions League: qué partidos se juegan hoy y dónde verlos en vivo

La acción del máximo torneo continental de clubes no da tregua. Este miércoles 4 de noviembre de 2026 concluye la cuarta jornada de la etapa inicial de la UEFA Champions League, con una cartelera cargada de partidos decisivos para las aspiraciones de clasificación a la siguiente ronda.
El cronograma del día se divide en dos turnos con transmisión en vivo para Argentina a través de las señales de ESPN, Fox Sports y la plataforma Disney+.
El martes de Champions League tuvo 40 goles en 9 partidos: resultados y tabla de posiciones
Primer turno (14:45 hs): Real Madrid y Liverpool abren la jornada
La actividad comienza temprano con dos cruces de jerarquía en condición de visitante para candidatos al título. El Real Madrid se mide en Grecia ante el AEK Atenas, mientras que el Liverpool de Inglaterra viaja a Turquía para enfrentarse al Fenerbahçe.
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14:45 | AEK Atenas vs. Real Madrid (Fox Sports / Disney+ Premium)
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14:45 | Fenerbahçe vs. Liverpool (ESPN / Disney+ Premium)
Segundo turno (17:00 hs): Manchester City, Arsenal y un choque estelar en Portugal
El bloque central del miércoles concentrará siete encuentros simultáneos. Entre los destacados aparece la visita del Manchester City al RB Leipzig en Alemania, el duelo del Arsenal ante Slavia Praga en República Checa y un prometedor mano a mano entre Porto y Napoli en suelo lusitano.
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17:00 | RB Leipzig vs. Manchester City (ESPN / Disney+ Premium)
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17:00 | Borussia Dortmund vs. Real Betis (Fox Sports 2 / Disney+ Premium)
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17:00 | Porto vs. Napoli (Fox Sports / Disney+ Premium)
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17:00 | Slavia Praga vs. Arsenal (ESPN 3 / Disney+ Premium)
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17:00 | PSV Eindhoven vs. Club Brujas (ESPN 4 / Disney+ Premium)
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17:00 | Lens vs. Como (ESPN 2 / Disney+ Premium)
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17:00 | Viking vs. Sabah (Disney+ Premium)
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