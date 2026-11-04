Malas noticias para Boca tras la alegría del Superclásico: dos bajas para el cierre del torneo

El envión emocional tras quedarse con el Superclásico no detiene el ritmo en el predio de Ezeiza. Boca afronta un tramo decisivo de la temporada con la ilusión intacta de pelear por múltiples frentes en el cierre del año, pero la vuelta a las prácticas dejó un saldo negativo para Rodolfo Arruabarrena en la conformación del grupo.

En el reinicio de las actividades, el cuerpo técnico encendió las alarmas debido a las complicaciones físicas de dos futbolistas: Rodrigo Battaglia y el juvenil Matías Satas.

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Contratiempo para Battaglia y una baja prolongada para Satas

La situación que genera mayor cautela es la de Battaglia. El mediocampista, que había retornado a la actividad formal en octubre luego de una inactividad superior a los diez meses —con solo dos presencias en lo que va del año—, sufrió una fuerte dolencia en la zona del talón, el mismo sector intervenido quirúrgicamente. Por ese motivo, el volante realizará tareas diferenciadas durante la semana. Pese al inconveniente, el jugador no está descartado para el cruce ante Defensa y Justicia, aunque su evolución marcará si estará disponible como alternativa en la zona media o en la zaga.

Rodrigo Battaglia

El panorama más complejo lo atraviesa Satas. El juvenil y capitán de la Reserva, que ya tuvo su estreno en la categoría superior, sufrió un problema en los meniscos que requiere intervención quirúrgica inmediata. Tras ser operado, el defensor enfrentará una extensa recuperación que lo marginará de las canchas hasta los primeros meses de 2027.

Arruabarrena apuesta a sostener la base ante Defensa y Justicia

Más allá de la incertidumbre sobre la presencia de Battaglia en la nómina de convocados, la intención del entrenador xeneize para disputar la última jornada de la fase regular es darle continuidad al equipo que viene de imponerse por 1-0 frente a River.

De no mediar imprevistos de último momento, Boca saltaría al campo de juego con Álvaro Montero en el arco; una línea defensiva integrada por Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; el mediocampo conformado por Leandro Paredes, Milton Delgado y Santiago Ascacibar; mientras que la referencia de ataque estará a cargo de Leonel Flores, Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

BP