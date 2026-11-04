Rafa Nadal se suma a la Junta Directiva del Real Madrid: qué rol ocupará

Luego de que a comienzos de temporada se lo vinculara con la presidencia del Real Madrid —posibilidad que el propio deportista se encargó de desestimar—, la relación entre Rafael Nadal y la institución de la capital española suma un nuevo e importante capítulo. Florentino Pérez, actual presidente de la entidad, impulsó formalmente la incorporación del ganador de 22 títulos de Grand Slam a la estructura de la Junta Directiva del club.

Nadal, quien ostenta la condición de socio de honor, empieza a consolidar su figura institucional dentro de la Casa Blanca, aunque la aprobación definitiva de su ingreso dependerá del voto favorable de la Asamblea General de Socios Compromisarios.

El anuncio oficial del club y el misterio sobre su función

A través de un escrito institucional, la entidad madrileña formalizó el paso inicial para la llegada del balear a los despachos del Santiago Bernabéu.

"La Junta Directiva del Real Madrid C. F., reunida hoy miércoles 4 de noviembre, ha acordado someter a la Asamblea General de Socios Compromisarios la ratificación del nombramiento de Rafael Nadal Parera, socio número 67.778 de nuestro club, como nuevo miembro de la Junta Directiva", señala el comunicado difundido por la institución.

El comunicado completo del Real Madrid

Si bien el comunicado no especificó las tareas puntuales o el área que encabezará el mallorquín en el organigrama directivo, desde el club destacaron el valor simbólico e institucional de su figura: "Para el Real Madrid y para todo el madridismo constituye un enorme orgullo que una figura de su dimensión deportiva y humana, un referente del deporte español y mundial, pase a formar parte de nuestra Junta Directiva y contribuya, desde esta responsabilidad, al presente y al futuro de nuestro club".

La respuesta de Rafa Nadal a Florentino Pérez

Tras hacerse pública la novedad, el exnúmero uno del mundo del tenis utilizó sus canales digitales para manifestar su gratitud hacia la cúpula directiva encabezada por Florentino Pérez y confirmar su predisposición para sumarse al trabajo institucional del "Merengue".

"Quiero agradecer al presidente Florentino Pérez y a la Junta que me hayan propuesto formar parte de la Junta Directiva del Real Madrid. He aceptado esta propuesta con mucha ilusión, ganas de aprender y aportar todo lo que pueda", expresó el manacorí, dejando en claro su compromiso de cara a esta nueva etapa en el club de sus amores.

El posteo de Rafa Nadal

BP