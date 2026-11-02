Chacarita igualan 0-0 Nueva Chicago por la última fecha de la Primera Nacional.

El panorama es claro para los dos equipos de cara a una jornada decisiva. Chacarita depende de sí mismo y con un empate asegurará la permanencia. Nueva Chicago, en cambio, necesita ganar para superar a su rival y garantizarse la continuidad. Si empata, deberá esperar que Patronato pierda ante Rafaela; si ambos terminan igualados en puntos, tendrán que disputar un desempate para definir quién pierde la categoría.

¿CÓMO VA PATRONATO?

MINUTO A MINUTO DE CHACA - CHICAGO

Así está quedando el Reducido de la Primera Nacional

El equipo de Sergio Rondina llega fortalecido después de vencer 1-0 a Temperley como visitante. Además, ganó dos de sus últimos tres encuentros y buscará aprovechar la localía en un partido de máxima tensión. Nueva Chicago, dirigido por Gastón Lotito, viene de igualar 1-1 frente a San Martín de San Juan, pero acumula cuatro partidos sin ganar, con tres derrotas y un empate.

El enfrentamiento tiene también un antecedente que alimenta la rivalidad: en junio de este año, por la primera rueda, Nueva Chicago se impuso por 2-0. Ahora, el contexto será mucho más exigente: no habrá solamente orgullo en juego, sino la posibilidad de seguir en la segunda categoría del fútbol argentino.

El Torito no puede especular

Ferro se desplomó en el final, Godoy Cruz le arrebató el puesto en la final y jugará ante Tristán Suárez por el ascenso

POSILES FORMACIONES

Chacarita (DT: Sergio Rondina): Federico Losas; Milton Leyendeker, Santiago Acosta, Sergio Vittor, Nicolás Pantaleone; Tomás Pérez Serra; Maximiliano Meléndez, Álvaro Cuello, Nicolás Chávez, Lucas Alfonzo; Alexis Domínguez.

Nueva Chicago (DT: Gastón Lotito): Luciano Jachfe; Román Zalazar, Dylan Gissi, Gonzalo Trindade; Bruno Palazzo, Enzo Roldán, Diego Barros, Tomás Rodríguez; Lucas Ambrogio; Thiago Ocampo y Simón Pérez.