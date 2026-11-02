lunes 02 de noviembre del 2026
Primera Nacional

Chacarita y Nueva Chicago se juegan la permanencia en la última fecha

El Funebrero recibe al Torito este lunes desde las 15, por la fecha 36 de la Primera Nacional. Con dos puntos de diferencia entre ambos, el clásico puede definir quién continúa en la categoría y quién queda comprometido con el descenso.

Chacarita vs Nueva Chicago
Chacarita vs Nueva Chicago | Prensa de Chacarita
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Chacarita igualan 0-0 Nueva Chicago por la última fecha de la Primera Nacional.

El panorama es claro para los dos equipos de cara a una jornada decisiva. Chacarita depende de sí mismo y con un empate asegurará la permanencia. Nueva Chicago, en cambio, necesita ganar para superar a su rival y garantizarse la continuidad. Si empata, deberá esperar que Patronato pierda ante Rafaela; si ambos terminan igualados en puntos, tendrán que disputar un desempate para definir quién pierde la categoría.

 

¿CÓMO VA PATRONATO?

MINUTO A MINUTO DE CHACA - CHICAGO

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El equipo de Sergio Rondina llega fortalecido después de vencer 1-0 a Temperley como visitante. Además, ganó dos de sus últimos tres encuentros y buscará aprovechar la localía en un partido de máxima tensión. Nueva Chicago, dirigido por Gastón Lotito, viene de igualar 1-1 frente a San Martín de San Juan, pero acumula cuatro partidos sin ganar, con tres derrotas y un empate.

El enfrentamiento tiene también un antecedente que alimenta la rivalidad: en junio de este año, por la primera rueda, Nueva Chicago se impuso por 2-0. Ahora, el contexto será mucho más exigente: no habrá solamente orgullo en juego, sino la posibilidad de seguir en la segunda categoría del fútbol argentino.

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POSILES FORMACIONES 

Chacarita (DT: Sergio Rondina): Federico Losas; Milton Leyendeker, Santiago Acosta, Sergio Vittor, Nicolás Pantaleone; Tomás Pérez Serra; Maximiliano Meléndez, Álvaro Cuello, Nicolás Chávez, Lucas Alfonzo; Alexis Domínguez.

Nueva Chicago (DT: Gastón Lotito): Luciano Jachfe; Román Zalazar, Dylan Gissi, Gonzalo Trindade; Bruno Palazzo, Enzo Roldán, Diego Barros, Tomás Rodríguez; Lucas Ambrogio; Thiago Ocampo y Simón Pérez.

 

 

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