Nueva Chicago descendió: la caída de un histórico del Ascenso a la sanguinaria Primera B Metropolitana

El fútbol argentino tiene una de sus caras más crueles y Nueva Chicago acaba de sufrirla. El equipo de Mataderos descendió a la Primera B Metropolitana después de perder 2-0 ante Chacarita y de que Patronato empatara en su visita a Atlético de Rafaela. La combinación de resultados condenó al Torito, que no pudo sostenerse en la Primera Nacional y deberá empezar de nuevo desde la tercera categoría en 2027.

Chicago se despide de la categoría y afrontará una B Metro completamente distinta a lo concoido

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El partido se resolvió en el comienzo del segundo tiempo. Maximiliano Meléndez abrió el marcador a los cinco minutos y, apenas dos después, Nicolás Pantaleone amplió la diferencia. El Torito necesitaba ganar para mantener vivas sus posibilidades, pero nunca encontró la reacción necesaria para cambiar el resultado. El empate de Patronato terminó de sentenciar su destino. La derrota en San Martín tuvo un condimento especial por el rival que tenía enfrente. Catorce años después de aquella Promoción de 2012, en la que Chicago consiguió el ascenso a la B Nacional frente al Funebrero, los dos equipos volvieron a cruzarse con mucho en juego.

Ahora comienza otra historia, todavía más compleja. La Primera B Metropolitana es una categoría injusta y complicada. Es la tercera vez que el Torito cae hasta la tercer categoría del fútbol argentino, pero en está ocasión es diferente por el nivel de equipos. Es de los pocos torneos que se juega todos contra todos, el primero sale campeón, los otros al reducido y los últimos descienden, pero con el emigre masivo de los últimos años de equipos a divisiones superiores, la B Metro se volvió un rejunte de equipos históricos de la D y alguno con años gloriosos en la B.

Para Nueva Chicago, el golpe es especialmente fuerte por lo que representa dentro del Ascenso. Un club histórico, con una hinchada numerosa y una identidad profundamente ligada a Mataderos, tendrá que acostumbrarse a una realidad deportiva diferente. El objetivo será recuperar rápidamente el lugar perdido, aunque el camino de regreso no será sencillo.

Hinchada de Nueva Chicago

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El 2027 no puede ser un año de grises para el Torito si quiere volver rápido, ya que los tropiezos se pagan caro y pueden convertir lo que parecía un mal año a una catástrofe mayúscula en el ascenso. Viene de ser campeón Excursionistas, tras una de las mejores campañas en la historia del club, pero también hay casos de clubes que eran ameteur, como Camioneros o campeones de copas internacionales como Arsenal.