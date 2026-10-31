La Primera Nacional empieza a definir el camino hacia el segundo ascenso a la Liga Profesional. Con Godoy Cruz y Tristán Suárez clasificados a la final por el primer boleto, el resto de los equipos pelea por terminar lo más arriba posible en sus respectivas zonas y conseguir una mejor posición de cara al Torneo Reducido.

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Uno de los grandes protagonistas será Ferro. El Verdolaga llegó a la última fecha dependiendo de sí mismo para meterse en la final, pero empató 0-0 ante Acassuso y quedó segundo en la Zona A. Godoy Cruz aprovechó la oportunidad, venció 2-1 a Almirante Brown y se quedó con el primer puesto por diferencia de gol. De esta manera, el equipo de Caballito deberá recorrer el camino más largo para intentar conseguir el ascenso.

Así se perfilan los cruces de la primera ronda del Reducido:

Ferro vs. San Martín de San Juan

Deportivo Morón vs. Gimnasia y Tiro*

Deportivo Madryn vs. Deportivo Maipú

Colón vs. Midland*

Gimnasia de Jujuy vs. Almirante Brown

Temperley vs. Ciudad de Bolívar

Atlanta vs. Estudiantes de Buenos Aires*

*Tres equipos aún deben confirmar en que posición terminan en su zona para determinar sus partidos.

El cuadro se arma cruzando a los equipos de ambas zonas: el segundo contra el octavo, el tercero contra el séptimo, el cuarto contra el sexto y los dos quintos entre sí. Los encuentros son a partido único y se disputan en la cancha del mejor ubicado, que tendrá ventaja deportiva en caso de empate.

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Hay una particularidad importante: el perdedor de la final entre Godoy Cruz y Tristán Suárez ingresará directamente en los cuartos de final. Por eso, los dos equipos que pelearán por el primer ascenso no aparecen en los cruces de la primera ronda.

La programación establece que la primera fase del Reducido se jugará el 14 de noviembre, el mismo día de la final por el primer ascenso. Luego habrá cuartos de final, semifinales y una final a ida y vuelta para definir al segundo equipo que subirá a Primera.

LT.