La Primera Nacional tendrá una final entre Godoy Cruz y Tristán Suárez por el primer ascenso a la Liga Profesional. La última fecha dejó una definición inesperada, con un protagonista que se quedó en la puerta: Ferro no pudo hacer los deberes ante Acassuso, empató 0-0 y perdió una oportunidad que parecía tener encaminada. El equipo de Caballito llegó a la jornada como líder de la Zona A y dependía de sí mismo, pero terminó cediendo el lugar ante el Tomba.

Godoy Cruz vs Tristán Suarez

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Lo de Ferro fue un desplome difícil de explicar por el contexto. El Verdolaga había construido una campaña que lo tenía como principal candidato de su grupo y llegaba a la última fecha con 65 puntos, dos más que Godoy Cruz. Sin embargo, el cierre fue demoledor: primero sufrió una goleada por 3-0 ante Chaco For Ever como local y este sábado no consiguió quebrar el cero frente a Acassuso, que ya había perdido la categoría.

Godoy Cruz aprovechó cada tropiezo y se quedó con el primer puesto en el último suspiro. El conjunto mendocino derrotó 2-1 a Almirante Brown en el Feliciano Gambarte y consiguió el gol decisivo a los 93 minutos, por intermedio de Viera. Antes, Martín Pino había abierto el marcador para el Tomba y Velurtas había marcado el empate parcial. Con ese triunfo, llegó a los 66 puntos y superó a Ferro, que terminó con 66, pero quedó por detrás por diferencia de gol.

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La diferencia entre ambos equipos terminó siendo determinante. Godoy Cruz había llegado a la última jornada con una diferencia de gol de +19, mientras que Ferro tenía +7. Por eso, el empate del Verdolaga no alcanzaba si el equipo mendocino conseguía la victoria. Y así ocurrió: el gol agónico de Viera terminó de sentenciar una definición que parecía improbable apenas unas semanas atrás.

En la Zona B, Tristán Suárez también empató 0-0 ante Deportivo Maipú, pero conservó el primer puesto y se aseguró su lugar en la final. Atlanta no pudo aprovechar la oportunidad: igualó sin goles frente a Midland y se quedó sin posibilidades de alcanzar al Lechero.

De esta manera, Godoy Cruz y Tristán Suárez se enfrentarán el sábado 14 de noviembre por el primer ascenso a Primera División. Para el Tomba será la posibilidad de regresar a la máxima categoría, mientras que el conjunto de Ezeiza buscará protagonizar uno de los ascensos más importantes de su historia. Ferro, en cambio, deberá reponerse de un cierre de campeonato que difícilmente olvide, ya que se enfrentará al reducido.

LT.