Jesús Owono rompió el silencio tras la muerte de Jesús de Miguel: “Son los días más difíciles de mi vida”

Jesús Owono rompió el silencio tras la muerte de Jesús de Miguel, el delantero del Tenerife con quien protagonizó el impactante choque durante un partido de la Segunda División española. A través de un comunicado difundido por el FC Andorra, el arquero expresó su profundo dolor por lo sucedido y reconoció que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida.

Jesús Owono

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“Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado”, comenzó el futbolista. Y agregó: “Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían”.

Además, Owono hizo referencia a las cuestiones que deberán abordarse a partir de la tragedia y manifestó su disposición para afrontar lo que venga: “Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto. Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús”.

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Se trata de las primeras declaraciones públicas del arquero desde el fallecimiento del delantero, ocurrido el martes 3 de noviembre. Hasta ahora, el arquero había mantenido silencio y había cerrado sus perfiles en redes sociales después de recibir una ola de insultos y mensajes de odio por su participación en la jugada.

El comunicado llega en medio de la conmoción que atraviesa el fútbol mundial por la muerte del delantero español. Mientras tanto, el Fútbol Club Andorra también expresó su acompañamiento a la familia del futbolista y al Tenerife, y puso a disposición asistencia psicológica para los integrantes de su plantel y cuerpo técnico afectados por lo ocurrido.

LT