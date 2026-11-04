"Jamás tendría intenciones de hacerle daño a nadie": la defensa de un jugador argentino a Owono

Lo que inicialmente pareció un cruce desmedido en el centro de la cancha durante el encuentro entre Tenerife y FC Andorra por el ascenso español, derivó en una de las mayores tragedias que se recuerden en la disciplina. El impacto involuntario del arquero Jesús Owono sobre Jesús de Miguel le provocó al atacante un paro cardiorrespiratorio que derivó en su fallecimiento a los 30 años, desencadenando una ola de conmoción a nivel internacional y duros señalamientos hacia el guardameta africano.

Frente a la escalada de críticas dirigidas hacia su compañero de equipo, el defensor argentino Lautaro Spatz —titular en dicho encuentro y uno de los primeros en advertir la gravedad del choque para pedir asistencia médica— rompió el silencio con una desgarradora carta compartida en sus plataformas digitales.

Jesús Owono rompió el silencio tras la muerte de Jesús de Miguel: “Son los días más difíciles de mi vida”

La carta de Lautaro Spatz

El zaguero formado en Defensores de Belgrano y con paso por Cádiz comenzó su mensaje reflejando la consternación que atraviesa al plantel del conjunto andorrano tras el trágico suceso.

"Hay momentos en los que el fútbol deja de tener sentido. Momentos en los que te marcan para siempre y que te hacen darte cuenta de lo frágil que puede ser la vida. Lo que vivimos es algo que ninguno de nosotros jamás olvidará. Una tragedia que nos ha dejado completamente rotos, sin palabras y con una tristeza difícil de explicar", comenzó expresando el futbolista trasatlántico.

El posteo de Lautaro Spatz

Spatz dedicó las primeras líneas a solidarizarse con el entorno del atacante del conjunto canario: "En primer lugar, quiero trasladar mi más sentido pésame y todo mi cariño a la familia, amigos y seres queridos de Jesús. Así como a toda la familia chicharrera y a toda la familia del fútbol. Desde ayer, toda la plantilla del FC Andorra estamos conmocionados, hundidos y afectados por lo sucedido. Es una tragedia que jamás hubiéramos imaginado vivir en un terreno de juego".

La defensa a Owono y el respaldo institucional

Posteriormente, el marcador central optó por salir en defensa del arquero de su equipo, quien quedó en el centro de las recriminaciones tras el fatal desenlace en el campo de juego.

"También quiero tener unas palabras para mi compañero, portero y amigo, que está profundamente afectado por lo ocurrido. Quienes lo conocemos sabemos de la clase de persona que es. Lo mucho que está sufriendo en estos momentos y que jamás tendría intención de hacerle daño a nadie", manifestó Spatz en el texto que rápidamente replicaron sus compañeros de vestuario.

Jesús Owono

Finalmente, concluyó remarcando la naturaleza fortuita de la jugada y despidiendo al futbolista rival: "En el fútbol existen situaciones fortuitas, pero nadie puede imaginar que una de ellas pueda terminar con unas consecuencias tan trágicas. Hoy el fútbol no importa. Solo queda acompañar en el dolor, mostrar el máximo respeto y mandar toda nuestra fuerza a la familia y a quienes están sufriendo esta terrible pérdida. Descansa en paz, Demi".

En sintonía con las palabras de Spatz, la Federación Ecuatoguineana de Fútbol emitió un comunicado oficial para brindar apoyo a su internacional, destacando que el guardameta es un "protagonista involuntario de este fatal lance del juego" y ratificando su respaldo humano y profesional en una situación atravesada por una "profunda aflicción y desconsuelo".

BP