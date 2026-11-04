El predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza recibirá este jueves 5 de noviembre, desde las 17:00h,s una conferencia de prensa que reunirá a dirigentes, entrenadores y futbolistas de Boca Juniors, Argentinos Juniors y Rosario Central en la antesala del desenlace de la Liga Profesional, donde los tres llegan con chances concretas de coronarse el sábado.
Boca, Argentinos y Central buscan finalizar punteros de la Tabla Anual para ser “Campeón de Liga”. El título se pone en disputa por primera vez “de cero”, luego que se le adjudicara irregularmente a Rosario Central “sobre la marcha” en la Temporada 2025.
Cruce de protagonistas en Ezeiza
El evento contará con la presencia de Leandro Paredes, Nicolás Oroz y Gastón Ávila, referentes de los tres planteles. Posterior a los futbolistas, tomarán la palabra los directores técnicos Rodolfo Arruabarrena, Nicolás Diez y Jorge Almirón.
También estarán presentes Juan Román Riquelme, Cristian Malaspina y Gonzalo Belloso, presidentes de las instituciones, junto a Claudio "Chiqui" Tapia, titular de AFA. Liga Profesional confirmó recibir más de 100 solicitudes de acreditaciones de prensa para formar parte de la conferencia.
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Así será la definición del sábado
La definición del Campeón de Liga se desarrollará desde las 17.30hs del sábado 7 de noviembre con los tres partidos en simultáneo. En La Bombonera, Boca chocará ante Defensa y Justicia; en La Paternal, Argentinos Juniors recibirá a Huracán; mientras que en el Gigante de Arroyito, Rosario Central medirá fuerzas frente a Estudiantes de Río Cuarto.
Boca es el mejor posicionado, ya que pese a tener los mismos puntos que Argentinos Juniors (60) cuenta con una considerable diferencia de gol a su favor (+22 contra +12). Rosario Central, con 59 tantos y +16 de diferencia de gol, debe ganar y esperar que no lo hagan el Xeneize y el Bicho.