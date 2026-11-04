El predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza recibirá este jueves 5 de noviembre, desde las 17:00h,s una conferencia de prensa que reunirá a dirigentes, entrenadores y futbolistas de Boca Juniors, Argentinos Juniors y Rosario Central en la antesala del desenlace de la Liga Profesional, donde los tres llegan con chances concretas de coronarse el sábado.

Se define el campeón de la Tabla Anual

Boca, Argentinos y Central buscan finalizar punteros de la Tabla Anual para ser “Campeón de Liga”. El título se pone en disputa por primera vez “de cero”, luego que se le adjudicara irregularmente a Rosario Central “sobre la marcha” en la Temporada 2025.

Cruce de protagonistas en Ezeiza

El evento contará con la presencia de Leandro Paredes, Nicolás Oroz y Gastón Ávila, referentes de los tres planteles. Posterior a los futbolistas, tomarán la palabra los directores técnicos Rodolfo Arruabarrena, Nicolás Diez y Jorge Almirón.

Leandro Paredes

También estarán presentes Juan Román Riquelme, Cristian Malaspina y Gonzalo Belloso, presidentes de las instituciones, junto a Claudio "Chiqui" Tapia, titular de AFA. Liga Profesional confirmó recibir más de 100 solicitudes de acreditaciones de prensa para formar parte de la conferencia.

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Así será la definición del sábado

La definición del Campeón de Liga se desarrollará desde las 17.30hs del sábado 7 de noviembre con los tres partidos en simultáneo. En La Bombonera, Boca chocará ante Defensa y Justicia; en La Paternal, Argentinos Juniors recibirá a Huracán; mientras que en el Gigante de Arroyito, Rosario Central medirá fuerzas frente a Estudiantes de Río Cuarto.

Los tres equipos definen en condición de local

Boca es el mejor posicionado, ya que pese a tener los mismos puntos que Argentinos Juniors (60) cuenta con una considerable diferencia de gol a su favor (+22 contra +12). Rosario Central, con 59 tantos y +16 de diferencia de gol, debe ganar y esperar que no lo hagan el Xeneize y el Bicho.