Franco Colapinto manejó un Renault 6 ploteado de Alpine y causó furor en las redes

El clima previo al Gran Premio de Brasil comenzó a vivirse con una dosis extra de alegría, color y absoluta locura gracias a Franco Colapinto, quien sigue haciendo de las suyas y compartiendo momentos de risas con los argentinos que se encuentra.

Lejos de la tensión habitual que caracteriza a la Fórmula 1, el piloto argentino protagonizó un momento inolvidable que rápidamente se volvió viral en las redes sociales: manejó un Renault 6 ploteado con los colores de Alpine por las calles de San Pablo.

Franco Colapinto estrenará un traje amarillo y azul en el GP de Brasil: cómo será el look de Alpine

Todo se originó a partir de una travesía épica realizada por tres amigos oriundos de la localidad santafesina de Esperanza: Hernán Bonvín, Claudio Goddio y Pablo Quaino. Junto a un vehículo de apoyo tripulado por Julio Amherdt, los fanáticos emprendieron un viaje de más de 2.000 kilómetros a bordo del Renault 6 modelo 1977.

La particularidad del coche es que fue totalmente acondicionado y ploteado con los colores de la escudería Alpine, banderas de Argentina y Brasil, y el dorsal número 43, siendo bautizado cariñosamente como la "Renoleta".

"¿Y la radio no arranca?": risas y bromas al volante

El esperado encuentro se produjo este miércoles, luego de que el pilarense participara de compromisos con la prensa. Al salir y encontrarse con esa emblemática reliquia, Colapinto no dudó en acercarse para saludar afectuosamente a los fanáticos, charlar sobre la tremenda aventura que emprendieron por la ruta y contemplar los detalles del auto.

Lejos de conformarse con las fotos de rigor, el joven de Pilar se subió al vehículo, tomó el volante y generó la risa generalizada de todos los presentes.

"Cosa de locos esto... ¿Y la radio no arranca?", soltó con su habitual desparpajo mientras probaba la caja de cambios, ante la inmediata ocurrencia de los dueños que le pidieron una "largada de las tuyas".

La repercusión fue total: desde la propia estructura de Alpine hasta su mánager, María Catarineu, celebraron el momento como uno de los momentos más divertidos de la semana.

Con el combustible emocional recargado por el incondicional apoyo de su gente en tierras brasileñas, Colapinto buscará dejar atrás el trago amargo de la sanción en el Gran Premio de México y dar pelea en el mítico Circuito de Interlagos.

FMZ