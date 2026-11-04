miércoles 04 de noviembre del 2026
Champions League

El Leipzig de Demichelis va por el golpe ante el Manchester City de Enzo Fernández en Champions League

RB Leipzig recibe a otro peso pesado en Champions League tras su derrota ante Real Madrid. Martín Demichelis recibe a Enzo Fernández y Manchester City, equipo para el que jugó durante tres temporadas.

RB Leipzig vs Manchester City
RB Leipzig vs Manchester City | AFP
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El miércoles de Champions League tiene uno de sus duelos más atractivos en la Red Bull Arena de Leipzig, allí donde el combinado local recibe a Manchester City. Los dos necesitan ganar para acomodarse en la Fase de Liga.

El Leipzig de Martín Demichelis vuelve a enfrentar un duelo de alto voltaje tras su caída ante Real Madrid por Champions y Bayern Múnich en Bundesliga. Ahora tendrá la chance de remontar ante un rival que perdió regularidad.

Fiebre argentina en el miércoles de Champions: show de goles, asistencias de lujo y triunfazos

Manchester City, con Enzo Fernández desde el arranque, perdió el liderazgo de la Premier League a manos de Arsenal e intentará recuperar ánimos en Champions League.

RB Leipzig vs Manchester City: formaciones y estadísticas

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