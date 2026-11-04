Promedios 2027: qué equipos arrancarán más comprometidos en la lucha por el descenso

La próxima temporada del fútbol argentino todavía no comenzó, pero la pelea por la permanencia ya empieza a tomar forma. Platense, Central Córdoba, Banfield, Atlético Tucumán y Newell’s son algunos de los equipos que arrancarían más comprometidos en la tabla de promedios 2027, que tendrá una particularidad: la campaña de 2024 dejará de contabilizarse y cada punto sumado durante el próximo año será determinante para evitar el descenso.

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Sin contar la última fecha del Clausura 2026, Platense y Central Córdoba comenzarían con 68 puntos acumulados, mientras que Banfield tendría 67 y Atlético Tucumán, 65. Newell’s también aparece entre los equipos que deberán prestar atención a la tabla desde el inicio. La clasificación todavía puede modificarse con los partidos pendientes y la definición de los ascensos.

La situación de los recién llegados a Primera será diferente. Los dos equipos que consigan subir desde la Primera Nacional, uno mediante la final entre Godoy Cruz y Tristán Suárez y el otro a través del Reducido, comenzarán a construir su promedio con los partidos que disputen en la máxima categoría.

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También habrá que prestar atención a Gimnasia de Mendoza, que tendrá un cálculo particular porque no cuenta con las mismas temporadas disputadas que los equipos que llevan más tiempo en Primera. El conjunto mendocino arrastrará únicamente los puntos de su campaña en 2026.

El sistema de descensos se mantendrá con dos equipos que perderán la categoría: uno por la tabla de promedios y otro por la tabla anual. De esta manera, la lucha por la permanencia tendrá dos frentes y los clubes que hoy aparecen en la zona baja deberán empezar a sumar desde las primeras fechas para no quedar condicionados en el campeonato que viene.

Lucas Torre