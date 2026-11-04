Real Madrid sostuvo su puntaje perfecto en Champions League con otra épica actuación

Real Madrid venció 3 a 2 al AEK Atenas gracias a una genialidad agónica de Federico Valverde. El equipo conducido José Mourinho debió remar desde atrás en un trámite cambiante y cargado de tensión, pero sacó a relucir toda su jerarquía en la UEFA Champions League para estirar a cuatro triunfos seguidos su andar perfecto en la Fase la Liga.

Real Madrid vs AEK Atenas

El local abrió la cuenta por intermedio de Aboubakary Koïta, pero Jude Bellingham lo empató con un lujoso taco tras precisa asistencia de Cucurella. Cuando el Madrid, dominaba a falta de quince minutos para el final, Stavros Pilios puso nuevamente en ventaja al AEK.

RB Leipzig vs Manchester City por la UEFA Champions League 2026

Sin embargo, la reacción madrileña fue inmediata: un centro rastrero de Denzel Dumfries le permitió a Kylian Mbappé empujar la pelota y estampó el 2 a 2. Todos los caminos conducían al empate, pero en el primer minuto de adición Federico Valverde capturó un rebote afuera del área para sentenciar el 3-2 Golazo de Pajarito para que Real Madrid sea, junto a PSG, los líderes de la Fase de Liga al obtener los 12 puntos posibles.

Los goles de Real Madrid en el triunfo ante AEK por Champions League