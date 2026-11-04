Fenerbahçe vs Liverpool: los turcos ganaron y le quitaron el invicto a los Reds

El camino perfecto del Liverpool en la Champions League llegó a su fin de manera sorpresiva en territorio turco. En un encuentro atrapante de principio a fin, el Fenerbahçe se hizo fuerte como local y derrotó 3-2 a los ingleses, logrando así su primera victoria en la actual fase de liga del torneo europeo.

El mediocampista de la Selección Argentina, Alexis Mac Allister, formó parte de la alineación titular de los Reds y completó los noventa minutos. Pese al despliegue y el esfuerzo del volante argentino por comandar al equipo en el mediocampo, los británicos no pudieron sostener la ventaja y sufrieron su primer traspié en el certamen, quedando estancados en los nueve puntos.

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Alexis Mac Allister fue titular en la derrota del Liverpool

Las emociones en el marcador comenzaron a agitarse durante la primera mitad del compromiso. Cuando el reloj marcaba los 25 minutos de juego, el joven Trey Nyoni rompió el cero en favor del Liverpool al definir con precisión desde el centro del área tras una jugada colectiva.

Sin embargo, la reacción del conjunto turco no tardó en hacerse esperar: apenas cuatro minutos más tarde, el delantero Mason Greenwood firmó la paridad transitoria con una ejecución magistral de tiro libre, ajustando la pelota contra el palo izquierdo para mandar el partido al descanso con un empate 1-1.

El complemento mantuvo el vértigo y elevó la exigencia física para ambos protagonistas. El Liverpool volvió a golpear a los 69 minutos de la mano de Alexander Isak, quien conectó un certero cabezazo desde muy cerca tras una asistencia precisa de Cody Gakpo para poner el 2-1 parcial.

Lejos de bajar los brazos, el Fenerbahçe demostró carácter y reaccionó con autoridad en la recta final. A los 73, Archie Brown decretó la igualdad 2-2 con una definición de volea a quemarropa en el área chica y, cuando parecía que el reparto de puntos era inevitable, el delantero Vedat Muriqi apareció en plenitud para conectar un impecable cabezazo que se metió junto al palo izquierdo, sentenciando el 3-2 definitivo.

Con este triunfazo, el conjunto turco consiguió su primera victoria en esta Champions League y le puso fin al invicto del Liverpool. De esta manera, Fenerbahçe sumó tres puntos clave que le permiten mantenerse en zona de playoffs.

FMZ