Mara Gómez sobre el ataque transfóbico en Palermo: "Los discursos de odio habilitan a que nos violenten"

El grave episodio de violencia ocurrido en la madrugada del lunes 2 de noviembre en la zona de los Bosques de Palermo encendió nuevamente las alarmas sobre la desprotección y el odio sistemático hacia el colectivo travesti-trans. Un grupo de alrededor de 50 varones se organizó para agredir físicamente con piedras, palos y objetos contundentes a las mujeres trans que se encontraban trabajando en el lugar.

Frente a la gravedad de los hechos la futbolista de Quilmes, Mara Gómez, utilizó sus redes sociales para interpelar de manera directa a la sociedad y al arco político, conectando este ataque con episodios cotidianos de discriminación que sufren las personas trans de forma diaria.

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"Los discursos de odio se naturalizan y terminan en violencia física"

En su descargo, la deportista recordó un episodio reciente en el que había denunciado haber sufrido discriminación en un local comercial, ocasión en la que advirtió sobre el "riesgo social". "Había personas que me comentaban o me escribían por privado y me decían que llamarlo riesgo social era un poco mucho. Te comento a vos o a las personas que no saben lo que sucedió: un grupo de alrededor de 50 varones se organizaron para ir a los bosques de Palermo a agredir físicamente a las personas trans que estaban trabajando en ese lugar, con piedras, con palos, con de todo. ¿A vos te parece que los discursos de odio y de discriminación no están habilitando este tipo de comportamiento?", cuestionó Gómez.

Para la futbolista, el problema de fondo radica en la constante invisibilización y en el acostumbramiento social a las agresiones verbales o institucionales: "Todo esto sucede porque se naturalizan los discursos de odio y porque se minimizan las conductas discriminatorias: yendo a comprar, yendo a trabajar, caminando por la calle, existiendo".

El rol de las instituciones y la crítica al "pinkwashing" en el Mes del Orgullo

De cara al inicio del mes de la marcha del Orgullo, la delantera cuestionó las respuestas institucionales ante el incremento de los episodios transfóbicos y remarcó la falta de protección efectiva en las calles. "Lamentablemente esto sucede porque hay una habilitación de más arriba, y cuando hablo de más arriba hablo de la habilitación de la política, la habilitación de las figuras públicas", sostuvo.

Y agregó: "Yo invito a todas las instituciones, tanto públicas como privadas, o a las figuras públicas que esperan el mes del orgullo para poner el flyer con los colores de la diversidad, a que pasemos a hechos concretos de concientización y visibilización. Esto es responsabilidad de todos y de todas, no es solamente del colectivo travesti-trans o LGBTIQ+".

Mara Gómez, actual futbolista de Quilmes

El silencio de los varones en el deporte y la urgencia de alzar la voz

El mensaje de Mara Gómez expone también una deuda histórica dentro del ecosistema deportivo: la falta de compromiso de las figuras masculinas frente a las problemáticas sociales y la violencia machista. Mientras las deportistas mujeres y trans son quienes sistemáticamente asumen el costo de denunciar las desigualdades y los discursos de odio, el silencio de los varones perpetúa la indiferencia.

Es hora de que los atletas masculinos rompan esa neutralidad y utilicen su enorme visibilidad para interpelar de manera directa a los agresores —que en la aplastante mayoría de los casos son hombres—, entendiendo que el repudio a la violencia transfóbica y machista debe ser una causa colectiva y no solo un reclamo de las víctimas.

Quién es Mara Gómez

Mara Gómez es una figura emblemática e histórica para el fútbol argentino. En diciembre de 2020 convirtió su nombre en hito al transformarse en la primera futbolista transgénero en debutar y convertir goles en la Primera División de AFA jugando para Villa San Carlos.

Con un extenso recorrido que incluye pasos por la Liga Amateur Platense, Estudiantes de La Plata y la máxima categoría del fútbol femenino nacional, Gómez —quien además es enfermera profesional— compite actualmente como delantera en el Club Atlético Quilmes, consolidándose como un referente ineludible dentro y fuera de la cancha en la defensa de los derechos humanos y la inclusión en el deporte.