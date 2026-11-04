Franco Colapinto estrenará un traje amarillo y azul en el GP de Brasil: cómo será el look de Alpine

Franco Colapinto tendrá un look diferente en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. Alpine presentó los nuevos trajes antiflama que utilizarán sus pilotos durante el fin de semana en Interlagos, con un diseño que rompe con la tradicional combinación de colores del equipo y apuesta por el amarillo como protagonista, acompañado por detalles azules.

Pierre Gasly

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La escudería francesa mostró la indumentaria a través de sus redes sociales con el mensaje "And it was all yellow" (Y todo era amarillo), en una presentación especial para la carrera de São Paulo. El diseño será utilizado tanto por el argentino como por Pierre Gasly y forma parte de una colaboración con Mercado Libre, uno de los principales patrocinadores del equipo.

El nuevo conjunto llamó rápidamente la atención de los fanáticos argentinos por su parecido con los colores de Boca Juniors, club del que Colapinto es reconocido hincha. Sin embargo, más allá de las asociaciones que despertó en redes sociales, el amarillo y el azul responden a la identidad visual de la marca que acompaña a Alpine.

Así se vestirá la dupla en Sao Paulo

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Pero la indumentaria no será la única particularidad del equipo para el viernes. Gabriele Minì volverá a subirse al A526 durante la primera práctica libre, aunque esta vez reemplazará a Gasly y no a Colapinto, como había sucedido en el Gran Premio de México.

El italiano, integrante de la Academia Alpine y piloto de Fórmula 2, tendrá así su segunda experiencia en una sesión oficial de la máxima categoría. En su primera participación, en México, completó 22 vueltas y registró un mejor tiempo de 1:19.946.

De esta manera, Colapinto dispondrá de toda la FP1 para trabajar en la puesta a punto del monoplaza y comenzar a preparar un fin de semana especial en Interlagos, donde se espera una importante presencia de hinchas argentinos. El Gran Premio de São Paulo será la última parada de la gira americana de la Fórmula 1.

Traje de Alpine

LT