¿Cuánto le cuesta Colapinto a Alpine? El puesto del argentino en el ranking de destructores

Las batallas en la Fórmula 1 no solo se definen en el clasificador de puntos o en los tiempos por vuelta; también se juegan en las planillas contables de los garajes. Tras el Gran Premio de México, salieron a la luz los números actualizados del denominado Mundial de Destructores, la tabla informal elaborada por analistas y plataformas de datos como F1 Dashboard que cuantifica el gasto de los equipos para reponer piezas dañadas por despistes, toques y colisiones.

En este ranking de erogaciones no deseadas, el argentino Franco Colapinto logró mantenerse fuera de la zona más crítica, mostrando una consistencia en pista que contrasta notablemente con el presente de otros competidores de la parrilla.

Franco Colapinto palpitó el GP de Brasil y buscará la revancha en Interlagos

Colapinto en el top 10: un balance económico moderado

Ubicado en el décimo lugar de la nómina, Colapinto registra un gasto acumulado de 1.122.000 dólares en concepto de repuestos y reparaciones —que abarcan alerones, componentes de suspensión, cajas de transmisión y chasis—.

El aspecto más llamativo del balance surge al comparar sus cifras con las de su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly. El piloto francés figura segundo en la nómina general con 2.041.000 dólares, lo que marca una diferencia cercana al millón de dólares entre ambos monoplazas. Este contraste refleja el menor nivel de incidencias presupuestarias que generó el piloto argentino en comparación con la otra mitad del box.

Franco Colapinto

La cima de la tabla y la alerta para Alpine

El escalafón de mayores erogaciones está encabezado por el británico Oliver Bearman, con un total de 2.243.000 dólares. El podio del gasto lo completan el mencionado Gasly y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), este último con 2.038.000 dólares. A las puertas de los dos millones se ubica Alexander Albon (Williams), con 1.956.000 dólares.

Más allá del rendimiento individual de Colapinto, las cuentas globales de Alpine encienden alarmas. Con la suma de ambos autos, la estructura francesa alcanza los 3.163.000 dólares en reparaciones durante la presente campaña. Esta cifra posiciona a la marca entre las más castigadas por los costos de los daños en pista, colocándose únicamente por detrás de Red Bull, que lidera la estadística por equipos con 3.450.000 dólares gastados.

El ranking completo de gastos por piloto

Oliver Bearman: USD 2.243.000 Pierre Gasly: USD 2.041.000 Charles Leclerc: USD 2.038.000 Alexander Albon: USD 1.956.000 Isack Hadjar: USD 1.631.000 Oscar Piastri: USD 1.426.000 Max Verstappen: USD 1.409.000 Andrea Kimi Antonelli: USD 1.382.000 Sergio Pérez: USD 1.310.000 Franco Colapinto: USD 1.122.000 George Russell: USD 1.025.000 Arvid Lindblad: USD 966.000 Carlos Sainz: USD 910.000 Fernando Alonso: USD 835.000 Lewis Hamilton: USD 626.000 Esteban Ocon: USD 620.000 Lance Stroll: USD 600.000 Gabriel Bortoleto: USD 575.000 Liam Lawson: USD 475.000 Valtteri Bottas: USD 425.000 Lando Norris: USD 396.000 Nico Hülkenberg: USD 300.000 Yuki Tsunoda: USD 60.000 Ryo Hirakawa: USD 0

BP