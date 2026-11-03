Quién es Andrea Kimi Antonelli, el "enfant terrible" del Motorsport

Andrea Kimi Antonelli, nacido en Bolonia, Italia (25 de agosto de 2006) se inició en el Kart a los 7 años. Sus padres Marco y Verónica lo alentaron desde niño a perseguir sus sueños y su hermana Maggie de 11 años, que lo acompaña toda vez que puede, divide su tiempo entre la escuela y la gimnasia. Marco, ex piloto de Super Touring y fundador AKM Motorsport (Andrea Kimi Antonelli Motorsport) equipo de F4 y GT, fue quien lo apoyó en la aventura de llegar a la F1, incentivado también por su abuelo Giordano Antonelli, que tenía un taller mecánico en Castenaso, Bolonia.

Kimi Antonelli, campeón de Fórmula 1

Antonelli destacó en todas las categorías en las que compitió, con punto de partida en Europa, en el Kart. Allí fue donde Massimo Rivola, responsable de la Academia de Pilotos de Ferrari, vio su increíble potencial y propuso ficharlo para su desarrollo. Pero la negativa de Ferrari de incorporar a un talento tan precoz, le dejó la puerta abierta a Mercedes, que no la desaprovechó.

El error de Ferrari, la oportunidad de Mercedes

En 2017, cuando Kimi Antonelli tenía 11 años y destacaba en el Kart por su destreza y velocidad, Massimo Rivola, a cargo de la Academia de Pilotos de Ferrari, recomendó fichar a Antonelli, pero Maurizio Arrivabene, entonces Director Deportivo de la escudería, dijo que era demasiado joven para asumir un compromiso de formación. La realidad era que Ferrari no tenía armada una estructura para incorporar talentos de tan corta edad, porque su enfoque estaba en el futuro inmediato del equipo con pilotos próximos a ascender a la F1. En ese momento estaban gestionando la incorporación de Charles Leclerc, campeón de F2 2017, a la Academia de Ferrari y a Sauber, del que Ferrari era proveedor de motor, para su desarrollo.

Pasado y presente de Antonelli

Tras el rechazo de Ferrari, el CEO de Mercedes, Toto Wolff, que también había visto el increíble potencial de Antonelli, lo fichó para su Equipo Junior en 2018, cuando tenía 12 años. Wolff se convirtió en su manager y mentor, y bajo su tutela logró los campeonatos de la CIK-FIA en Europa (2021-2022) y en 2022 hizo su debut en monoplazas donde cosechó innumerables títulos. Antonelli fue completando su desarrollo en la F4 Italiana, en la que compitió junto a Oliver Bearman en Prema Racing, la F4 Alemana, la EAU F4 Campeonato de Emiratos Árabes (reemplazó en la apertura a Rafael Cámara), el campeonato de Medio Oriente (con el equipo Mumbai Falcons), la FRECA (Formula Regional Europea) y la ADAC F4.

Antonelli y Lewis Hamilton

Una faceta desconocida de Kimi Antonelli es su participación en el Campeonato Italiano de GT, en 2023, simultáneamente con la Fórmula Regional Europea, donde corrió en Misano con el Mercedes-AMG GT3 gestionado por AKM Motorsport, el equipo de su padre. Antonelli logró la pole, la vuelta rápida y la victoria en la primera carrera, siendo el piloto más joven en la historia del Campeonato Italiano de GT en conseguir una victoria absoluta en la categoría GT3. En 2024, ya confirmado en la F2, también participó en una jornada de test en el circuito de Imola, Italia, en un Mercedes-AMG GT3 EVO.

La apuesta de Mercedes

Desde que Toto Wolff se hizo cargo de la carrera de Kimi Antonelli, el objetivo siempre fue llegar a la F1 y, conociendo su potencial, Wolff adelantó su desarrollo en 2024, llevándolo de las Fórmulas Regionales directo a la F2 (sin pasar por la F3) donde debutó en el equipo Prema Racing junto a Oliver Bearman (actual piloto de Haas F1). El siguiente paso era hacer test y prácticas en un F1, para sumar kilometraje y puntos para obtener la Superlicencia, pero había un impedimento: su edad. A principios de 2024 Kimi Antonelli tenía 17 años y la FIA permitía correr en un F1 a los 18, entonces Wolff apeló al Código Deportivo de la FIA y pidió una excepción.

Kimi Antonelli junto a sus padres

En abril, Antonelli pudo realizar pruebas en el Red Bull Ring con el W12 E Performance de Mercedes (de 2021) y, dos semanas después, completó 500 kilómetros en el Mercedes W13 en el circuito de Imola, Italia. Luego vinieron los libres 1 en Monza con el Mercedes W15 y México, y su participación en la postemporada. Durante la práctica en Monza, Toto Wolff oficializó su ingreso al equipo de F1 para 2025, en el asiento que dejaba Lewis Hamilton, que iba a Ferrari.

Toto Wolff sobre Antonelli

En el arranque de la temporada 2026, Toto Wolff dijo al medio italiano ‘La Gazzetta dello Sport’: “Kimi está haciendo un trabajo excepcional. Es sólo su segundo año en la F1 y ha ganado tres carreras seguidas. Se merece todo el reconocimiento que está recibiendo, pero al mismo tiempo, debemos mantener la perspectiva. La F1 se basa en consistencia, no solo en momentos puntuales de éxito y Kimi necesita espacio para crecer y escribir su propia historia sin demasiada presión”.

Toto Wolff

Wolff aclaró que todo lo que haga Antonelli será parte del proceso de crecimiento y que, como equipo, están preparados para ayudarlo a crecer. Para Mercedes, el joven italiano es un ‘diamante en bruto’ y agregó: “Este es un largo camino con Kimi que comenzamos hace muchos años. Tenemos un equipo fantástico con personas que, en todos los niveles, se aseguran de que pueda dar lo mejor de sí, de que se sienta protegido y que siga siendo él mismo... Sus padres nos han ayudado mucho, criando a Kimi con los valores correctos… y nosotros creamos el entorno adecuado para permitirle crecer, con las mejores herramientas, apoyándolo en situaciones difíciles. El talento es un punto de partida, pero el verdadero trabajo vino de estos ocho años juntos”.

El récord más sorprendente

Tras la temporada 2025, Antonelli se convirtió en el primer piloto italiano en completar una temporada de F1, desde que Antonio Giovinazzi lo hiciera para Alfa Romeo Orlen Racing en 2021, junto a Kimi Räikkönen, y luego de su debut en Australia, fue el 3° piloto más joven en comenzar una carrera de F1 y el 2° en sumar puntos. En Japón y Canadá sumó más récords: ser el piloto más joven en liderar un GP, en lograr la vuelta rápida (récords de Max Verstappen) y el 3° más joven en lograr un podio.

Kimi Antonelli campeón de la Fórmula 1

En su segunda temporada en la F1, que aún no termina, Kimi Antonelli superó ampliamente a su compañero George Russell, que lleva 8 años en la categoría, con la apabullante cifra de 9 victorias y 16 podios en 19 carreras. Como si no bastara, el podio de México le dio el campeonato y lo convirtió en el piloto más joven en la historia de la F1 en lograrlo, batiendo el récord de Sebastian Vettel, que lo hizo en 2010 en Red Bull con 23 años. Antonelli compartió el podio junto a dos múltiples campeones, Max Verstappen (4 títulos) y Lewis Hamilton (7 títulos), a quien admiraba de niño. También fue el más joven en conseguir un Grand Chelem (pole, liderato, victoria y vuelta rápida) en Mónaco y el 2° más joven en ganar un GP, después de Verstappen, que lo hizo en España en 2016 con 18 años.

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Su título también representó un hito en la historia del automovilismo de Italia, puesto que hacía 73 años que no había un campeón italiano en la máxima categoría, desde 1953 con Alberto Ascari (Ferrari), también campeón en 1952, y su antecesor Giuseppe Farina en 1950 con el Alfa Romeo 158 (Alfetta).

Emotivos mensajes de Vettel y Domenicalli

El campeonato de Kimi Antonelli enorgulleció a su entorno más íntimo, a Toto Wolff, Peter Bonnington (su ingeniero de pista), a todo el equipo Mercedes y a Italia, que volvió a tener un campeón después de 73 años. También sus colegas estaban orgullosos de su logro, en especial Lewis Hamilton y Max Verstappen, que lo alzaron en el podio, y Fernando Alonso, que se acercó a darle un abrazo, pero también recibió mensajes muy emotivos por parte de importantes figuras del automovilismo como Sebastian Vettel y el CEO de la F1, Stefano Domenicalli.

Sebastian Vettel, 4 veces Campeón de F1 con Red Bull (2010-2013), envió este mensaje a Kimi Antonelli: “Kimi, ‘Campeón del Mundo’, sólo unos pocos de nosotros logramos alcanzar eso y nadie lo hizo tan joven. Tienes un manejo único y disfrutamos verte conducir. Cuando gané mi primer campeonato, todo pareció suceder cuando crucé la meta. Estaba abrumado, salí del auto y el mundo a mi alrededor corría a toda velocidad, fue como una avalancha, era imposible reflexionar. No dormí durante días, así que prepárate… pero recuerdo que al sostener el trofeo en mis manos y leer todos los nombres de los otros campeones, me sentí orgulloso (se lo entregó Jean Todt). Me di cuenta que la mejor parte no fue cruzar la línea que decidió el título, sino todas las carreras que me condujeron a él…” y agregó “en el panorama general, todavía hay una carrera que ganar”.

Stefano Domenicalli, CEO y presidente de la F1, también quiso dedicarle unas palabras al flamante campeón: “Kimi, eres el Campeón Mundial de F1, lo digo y ¡qué emoción! Porque sé lo que estas palabras significan. Sé cuán difícil es llegar, y cuánto talento, sacrificio, determinación y coraje se necesitan para llegar a la cima de nuestro deporte. Pero para mí, hoy es un día especial, porque te conozco desde que eras un niño pequeño, conozco a tu familia y tuve el privilegio de verte crecer, persiguiendo tu sueño y convirtiéndolo en realidad, y hoy ese sueño se convirtió en historia”.

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli, 36° Campeón Mundial de F1, recibirá el trofeo en la Gala Anual de la FIA, que compartirá con los campeones de otras categorías: F1, F2, F3, F4, WEC, WRC o Rally, Formula E, Rally Raid, Karting y el premio al rookie del año. El evento, denominado ‘Harmony Motion’, se realizará el 12 de diciembre en el Centro de Convenciones de Shangai, China.

Pero por ahora debe prepararse para la fecha 20 del campeonato de Fórmula 1, que será el próximo fin de semana en Brasil.