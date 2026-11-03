Gabriele Minì volverá a subirse a un Alpine en el GP de Brasil

La actividad de la Fórmula 1 no se detiene y el Gran Premio de Brasil ya empieza a palpitarse con novedades en el paddock. De cara a la cita en el circuito de Interlagos, Alpine confirmó un nuevo cambio en su alineación para la primera sesión de entrenamientos libres de este viernes: Gabriele Minì volverá a subirse a un monoplaza de la máxima categoría.

Luego de que el italiano tenga su bautismo oficial en una práctica libre de la F1 precisamente al comando del monoplaza de Franco Colapinto, esta vez tomará el control del otro auto: el asiento que ocupará será el de Pierre Gasly.

Gabriele Minì volverá a subirse al Alpine

La decisión invierte por completo el escenario vivido semanas atrás en el Autódromo Hermanos Rodríguez de México. Ahora, Gasly cumplirá con la normativa obligatoria de ceder su lugar a un joven talento de la academia, recuperando su butaca habitual de cara a la segunda tanda del fin de semana.

El balance del rookie y el panorama para Colapinto

Para Minì, esta nueva presentación en Interlagos representará su segundo contacto oficial con el A526 tras completar 22 giros en suelo mexicano, donde registró un tiempo de 1:19.946 que lo dejó a poco menos de dos segundos del registro de punta marcado por Charles Leclerc.

En esta oportunidad, el desafío pasa por adaptarse rápidamente a las referencias y la configuración del vehículo de su compañero francés.

Para el piloto argentino, la noticia significa un espaldarazo importante en su planificación. Contar con la posibilidad de girar desde el arranque de la FP1 le permitirá abocarse de lleno al trabajo de puesta a punto y a la búsqueda del balance ideal en un trazado tan técnico y exigente como el brasileño.El pilarense buscará capitalizar esas horas de pista para sostener el sólido nivel conductivo que demostró en México.

Franco Colapinto en el GP de México

Con los datos combinados que aporten las vueltas de Minì y el trabajo continuo de Colapinto, la estructura francesa intentará dejar atrás las sanciones sufridas en la gira americana para sumar puntos vitales en el cierre de la temporada.

FMZ