Franco Colapinto palpitó el GP de Brasil y buscará la revancha en Interlagos

Sin tiempo para lamentos tras el trago amargo vivido en el Gran Premio de México, Franco Colapinto ya tiene la mente puesta en la recta final de la gira por el continente americano.

Luego de que una sanción de diez segundos por no reducir lo suficiente la velocidad bajo bandera amarilla lo relegara del octavo lugar obtenido en pista durante el Gran Premio de México, el piloto pilarense dio vuelta la página y compartió sus sensaciones en la previa del Gran Premio de Brasil.

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El flamante circuito de Interlagos en Brasil

A través del documento oficial del equipo Alpine, el representante albiceleste rescató el nivel exhibido en suelo azteca e hizo hincapié en la importancia de replicar ese rendimiento en el circuito de Interlagos, un escenario con un sabor especial para él por la masiva presencia de fanáticos argentinos que dirán presente en las tribunas.

La mirada puesta en Interlagos y el balance de México

"El circuito de Interlagos es realmente histórico y es un lugar que ofrece oportunidades para aprovechar. Nos gustaría trasladar a este fin de semana el ritmo de carrera que mostramos en Ciudad de México y cerrar la triple cita con un buen resultado", remarcó Colapinto sobre la competencia que marcará el cierre del triplete compuesto por Austin, México y San Pablo.

Franco Colapinto

Al analizar el desenlace de la carrera anterior, donde tanto él como su compañero Pierre Gasly terminaron al margen de la zona de puntos tras sufrir penalizaciones, el argentino prefirió enfocarse en los aspectos positivos del comportamiento de su monoplaza.

"Fue una pena irnos de México sin puntos tras una tarde muy luchada. Fue una carrera muy movida, y lo positivo es que pudimos ejecutarla muy bien, mostrar buen ritmo y competir en el top ten, que es lo que debemos seguir haciendo este fin de semana en San Pablo", sentenció el pilarense, convencido de que la estructura francesa cuenta con las herramientas necesarias para pelear por ubicaciones de privilegio.

Horarios del GP de Brasil

Viernes 6 de noviembre

Prácticas Libres 1: 12.30

Prácticas Libres 2: 16.00

Sábado 7 de noviembre

Prácticas Libres 3: 11.30

Clasificación: 15.00

Domingo 8 de noviembre

Carrera: 14.00

FMZ