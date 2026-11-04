Haas confirmó que Esteban Ocon no volverá a correr en 2026 y anunció a su reemplazante para Brasil

Haas tomó una decisión definitiva sobre el futuro inmediato de Esteban Ocon en la Fórmula 1. Después de apartarlo del Gran Premio de México y reemplazarlo por Ryo Hirakawa, la escudería estadounidense confirmó que el francés no volverá a competir para el equipo durante la temporada 2026. Además, anunció que Rafael Câmara ocupará su butaca en el Gran Premio de São Paulo, que se disputará este fin de semana.

Esteban Ocon fue remplazado en medio del GP de México

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La determinación fue comunicada oficialmente este miércoles y siendo este un nuevo capítulo en la relación entre el piloto y el equipo. Según explicó el jefe de la escudería, Ayao Komatsu, la decisión responde a lo que consideran mejor para el futuro de Haas. Sin embargo, no brindaron detalles sobre las conversaciones internas que terminaron con la salida anticipada del francés. "Las conversaciones que finalmente se desarrollaron entre el equipo y Esteban siguen siendo un asunto interno", expresó el directivo.

De esta manera, Câmara tendrá su estreno en la máxima categoría en su propio país. El brasileño, de 21 años, es integrante de la Academia de Pilotos de Ferrari y actualmente lidera el campeonato de Fórmula 2. Además, ya había tenido contacto con Haas durante una prueba privada en agosto, cuando manejó el VF-25 en Portugal. Su llegada estaba prevista para 2027, pero la salida de Ocon adelantó los tiempos de su debut.

La elección también estuvo condicionada por la situación de Hirakawa. El japonés había reemplazado al francés en México y consiguió finalizar décimo, sumando un punto en su debut en la categoría. Sin embargo, no estará disponible para el Gran Premio de Brasil porque tiene compromisos con Toyota en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC), cuya temporada también tendrá su definición este fin de semana.

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Las decisiones de Haas todavía dejan una incógnita para el cierre del campeonato. La escudería no confirmó quién acompañará a Oliver Bearman en Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi. Las alternativas que tiene a disposición son Câmara y Hirakawa, por lo que el brasileño podría tener continuidad en la categoría antes de asumir formalmente su lugar en 2027.

Ocon, en sus redes sociales, no se expresó demasiado, solamente puso paños fríos ante tantos rumores y esperará a que finalicen las conversaciones -o su contrato- con la escudería para dar su versión de los hechos. El brasilero sería el cuarto piloto que alinea Haas, siendo el vigecimomoquinto piloto en correr eta temporada.

LT