Juan Sebastián Verón apuntó contra la AFA y cuestionó el uso del VAR

En medio de un clima áspero dentro del fútbol argentino, atravesado por constantes polémicas arbitrales, fallos bajo la lupa y un descontento generalizado que se replica semana a semana, Juan Sebastián Verón volvió a alzar la voz para cuestionar el presente institucional y deportivo del torneo local.

En declaraciones brindadas a Urbana Play, el presidente de Estudiantes de La Plata apuntó de manera frontal contra la AFA, el criterio de los jueces y la falta de claridad alrededor del VAR.

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Sospechas sobre el uso del VAR y duras críticas a la AFA

El máximo dirigente del Pincha centró sus principales cuestionamientos en el funcionamiento de la tecnología arbitral y en el condicionamiento que, según su visión, sufren los jueces de campo.

"Para mí, hay árbitros buenos, pero el árbitro en general parece condicionado por el sistema. Pareciera que el VAR es un instrumento de poder y de castigo más que de justicia; se utiliza discrecionalmente", explicó.

En esa misma línea, el directivo sembró dudas sobre la logística y la falta de transparencia en la aplicación de las revisiones durante los partidos: "Nadie sabe dónde está el VAR, dicen que sirve para abaratar costos, me da qué pensar que sirve para manipular el momento de un partido".

"¿Dónde está el VAR? Porque todos hablan del VAR y nadie sabe dónde está, quién está en el VAR; si están en el VAR o no están. Supuestamente está en Ezeiza. No sé por qué no están en los estadios", agregó.

Verón también reiteró sus discrepancias con la estructura de competencia planteada desde la Asociación del Fútbol Argentino, sosteniendo que el volumen de participantes atenta contra el nivel deportivo.

"Los torneos deben modificarse, sobran equipos. Estamos dentro de un sistema y tenemos que convivir. Lamentablemente el fútbol fue tomando un camino complejo donde todo se sospecha y nada es claro. Termina siendo un barullo como hoy en un campeonato que no se entiende", sentenció.

FMZ