Lionel Scaloni confirmó la primera lista de convocados desde el retiro internacional de Lionel Andrés Messi, y la transición está en marcha. Los amistosos de noviembre ante Uruguay y Costa Rica marcarán el inicio formal de una nueva era en la Selección Argentina, aguardando también por la firma de renovación del DT.

La decisión de AFA y Scaloni con la camiseta 10 de Argentina

El dorsal número 10 de la Selección Argentina quedará vacante y no será utilizado en la Fecha FIFA de noviembre de 2026. FIFA no exige numeración consecutiva para los amistosos internacionales, y la camiseta que Lionel Messi lució durante casi dos décadas deberá seguir esperando para ver luz oficial.

La camiseta número 10 busca dueño

¿Cuándo reaparecerá la 10 en Argentina? Todos los cañones apuntan a marzo de 2027, con el comienzo de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2030. La clasificatoria se mantiene pendiente a resolución en cuanto a fechas y formato, recordando que tanto Argentina como Uruguay y Paraguay ya tienen su cupo asegurado por ser “anfitriones simbólicos” a 100 años de la primera Copa Mundial de la historia.

Nico Paz y la Selección Argentina sin Messi: la promesa que puede marcar el comienzo de una nueva era

Los candidatos a utilizar el dorsal 10

Dentro de la actual convocatoria, tanto Thiago Almada como Franco Mastantuono supieron lucir la camiseta 10 en partidos oficiales de la Selección Argentina ante alguna ausencia circunstancial de Lionel Messi. El contrapunto es que ambos pelean por un lugar en el once titular, y pareciera que corren desde atrás, aunque Almada inició desde el arranque en el Mundial 2026.

Thiago Almada

Nico Paz es otro candidato natural, partido de la base que fue el reemplazante de Lionel Messi en cancha durante la ventana internacional de septiembre y octubre, con goles y buenos rendimientos. El futbolista de Como está haciendo sus primeras armas en el combinado nacional, y eso pone algunos interrogantes ante la responsabilidad que generará recibir la 10.

Nico Paz con la Selección Argentina

Finalmente hay una serie de futbolistas que están consolidados en la Selección Argentina y también en la elite europea, y que cualquiera cuenta con el talento y la personalidad para llevar la 10. Lautaro Martínez, que utiliza ese número en Inter, tiene tan buenas chances como Julián Álvarez.

Alexis Mac Allister, el 10 de Liverpool, lució el dorsal en categorías juveniles de la Albiceleste. También se anota Enzo Fernández, un “enganche moderno”.

NZ