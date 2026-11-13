Julio César Falcioni dejó de ser el DT de Atlético Tucumán: todos los técnicos que se fueron en 2026

La picadora del fútbol argentino sumó un nuevo capítulo este viernes. Julio César Falcioni dejó de ser el director técnico de Atlético Tucumán, luego de alcanzar un acuerdo con la comisión directiva para adelantar el final de un vínculo que originalmente se extendía hasta diciembre.

A través de sus canales oficiales, el Decano confirmó la noticia con un breve comunicado en el que agradeció al Emperador y a su cuerpo técnico por "el profesionalismo, el compromiso y la dedicación demostrados durante su etapa al frente del equipo", deseándoles éxito en sus futuros desafíos.

Julio César Falcioni

La decisión se precipitó tras una reunión entre ambas partes luego de concluida la etapa regular del Torneo Clausura, certamen en el que el conjunto tucumano volvió a quedarse afuera de los playoffs, al igual que en el Apertura, y cerró una floja campaña que lo dejó en el puesto 26 de la Tabla Anual con 32 puntos, comprometiendo su arranque en los promedios de cara al 2027.

Los números del ciclo Falcioni en Tucumán

El entrenador había asumido en marzo de este año en reemplazo de Hugo Colace. Durante su gestión, estuvo al frente del plantel profesional en 29 partidos oficiales, dejando un balance parejo: 10 victorias, 9 empates y 10 derrotas.

Más allá de la irregularidad en el torneo doméstico, el punto más alto de su paso fue la participación en la Copa Argentina, competencia en la que condujo al equipo hasta las semifinales, instancia en la que perdió por penales frente a Platense.

Una cifra alarmante: 31 entrenadores afuera en 2026

La salida de Falcioni no es un hecho aislado, sino la confirmación de la falta de paciencia en la Primera División del fútbol argentino.

Con su partida, ya son 31 los directores técnicos que dejaron sus cargos a lo largo de 2026, superando incluso la cantidad de clubes que integran la categoría (30). Instituciones como San Lorenzo y Estudiantes de Río Cuarto llegaron a cambiar de DT en tres oportunidades durante el mismo año calendario.

Los 31 técnicos que dejaron su cargo en 2026

Daniel Oldrá (Instituto)

Eduardo Domínguez (Estudiantes de La Plata)

Favio Orsi y Sergio Gómez (Newell’s)

Hugo Colace (Atlético Tucumán)

Marcelo Gallardo (River Plate)

Iván Delfino (Estudiantes de Río Cuarto)

Damián Ayude (San Lorenzo)

Guillermo Farré (Aldosivi)

Ariel Broggi (Gimnasia de Mendoza)

Gustavo Benítez (Deportivo Riestra)

Fernando Zaniratto (Gimnasia La Plata)

Gerardo Acuña (Estudiantes de Río Cuarto)

Mariano Soso (Defensa y Justicia)

Carlos Tevez (Talleres)

Gustavo Costas (Racing Club)

Claudio Úbeda (Boca Juniors)

Rubén Darío Insúa (Barracas Central)

Gustavo Álvarez (San Lorenzo)

Lucas Pusineri (Central Córdoba)

Walter Zunino (Platense)

Gustavo Quinteros (Independiente)

Eduardo Coudet (River Plate)

Israel Damonte (Aldosivi)

Jorge Sampaoli (Talleres)

Néstor Gorosito (San Lorenzo)

Juan Pablo Vojvoda (Racing Club)

Diego Dabove (Tigre)

Guillermo Duró (Deportivo Riestra)

Rubén Forestello (Estudiantes de Río Cuarto)

Sebastián Domínguez (Central Córdoba)

Julio César Falcioni (Atlético Tucumán)

FMZ