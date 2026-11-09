Boca recupera a su figura: Leandro Paredes está listo para la semifinal ante Banfield

Tras el sobresalto generado en la victoria frente a Defensa y Justicia, el cuerpo técnico de Boca respira aliviado. Leandro Paredes evolucionó favorablemente de las molestias físicas sufridas en el último compromiso y se encuentra en óptimas condiciones para ir desde el arranque este sábado frente a Banfield, por una de las semifinales de la Copa Argentina.

Boca dio el primer paso al consagrarse en la Tabla Anual: los 4 títulos que todavía puede ganar este año

Las alarmas se habían encendido a los 30 minutos del segundo tiempo, cuando el campeón del mundo en Qatar 2022 pidió el cambio a causa de un fuerte calambre. Instantes antes de su salida —reemplazado por Enner Valencia, quien terminó siendo el héroe de la jornada—, el mediocampista había quedado al límite de la expulsión por una segunda tarjeta amarilla. Si bien la escena generó preocupación inicial por el antecedente del desgarro sufrido ante Instituto hace exactamente un mes —lesión que lo marginó de los duelos ante Talleres y Vasco da Gama—, las revisiones posteriores descartaron cualquier complicación muscular de gravedad.

Leandro Paredes

Eje central en un calendario exigente con cuatro títulos en juego

La recuperación del volante resulta clave para la planificación del conjunto xeneize, que afronta un tramo decisivo de la temporada. Tras el duelo eliminatorio contra el Taladro en la provincia de Mendoza, el gran objetivo en el horizonte inmediato será la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, a disputarse en la ciudad de Barranquilla.

Con tres partidos confirmados en la agenda inmediata, el panorama del club de La Ribera podría extenderse hasta ocho encuentros adicionales antes del cierre del año si mantiene el paso firme en el frente nacional e internacional. Además de la Copa Argentina y la certamen continental, la institución de La Boca permanece en carrera para pelear las instancias decisivas del Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones, con el objetivo latente de sumar hasta cuatro nuevas coronas a su vitrina.

BP