El Papa León XIV recibió una camiseta de Estudiantes de La Plata durante su visita a la Argentina

En el marco de su gira por la Argentina, la cual culmina este miércoles, el Papa León XIV fue sorprendido con un regalo muy especial ligado al fútbol nacional. Durante su recorrida por las instalaciones del Cottolengo Don Orione, ubicado en la localidad bonaerense de Claypole, el Pontífice sumó un recuerdo de la Liga Profesional a su equipaje.

Camisetas del Papa: la particular colección de Claudio Destefano que será parte de la visita de León XIV a la Argentina

La encargada de llevar a cabo la entrega fue Marita Duarte, una periodista platense y reconocida simpatizante de Estudiantes. En medio del encuentro con el máximo referente de la Iglesia católica, Duarte le acercó la indumentaria oficial del club con una dedicatoria: "Una camiseta de Estudiantes de La Plata, con amor y para usted". El Papa aceptó el gesto entre sonrisas y agradeció afectuosamente la muestra de cariño, una secuencia que quedó registrada en las redes sociales gracias a las imágenes difundidas por Sergio Ravenna.

Muestras de afecto y la pasión futbolera en la gira papal

La visita a Claypole congregó a una multitud de fieles que se acercaron para seguir de cerca la actividad del Pontífice. A lo largo de la jornada, el líder de la Iglesia saludó a la multitud, escuchó diversas historias de vida de los residentes y dedicó unas palabras a los presentes.

El fervor por el fútbol argentino acompañó al Pontífice durante los distintos tramos de su itinerario. En el trayecto de regreso hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, numerosos simpatizantes bordearon el camino exhibiendo casacas de diversos clubes locales y de la Selección Argentina, destacándose además el paso de la comitiva por las inmediaciones del estadio de River Plate.

BP