El Torneo Clausura 2026 ya tiene definidos sus octavos de final. Después de 16 fechas de competencia y con el empate 1-1 entre Central Córdoba y Lanús como último resultado de la fase regular, quedaron confirmados los 16 equipos que siguen en carrera por el título y el cuadro de eliminación directa.

Cuadro de Octavos

Juan Román Riquelme, el amor de Boca y una estrella que puede cambiar el clima político

Uno de los principales atractivos estará en los cruces de los dos equipos más populares del país. Boca recibirá a Independiente Rivadavia, mientras que River será local ante Lanús. Además, el Xeneize y el Millonario quedaron ubicados en lados opuestos del cuadro, por lo que solamente podrían enfrentarse en una eventual final.

Los otros enfrentamientos serán Instituto-Huracán, Argentinos Juniors-Independiente, Vélez-Belgrano, Rosario Central-Gimnasia de Mendoza, Defensa y Justicia-Barracas Central y Gimnasia La Plata-Newell's. De esta manera, los ocho partidos de la primera instancia quedaron establecidos y cada equipo ya conoce el camino que deberá recorrer para llegar a la definición.

Los octavos de final se disputarán a partido único, en el estadio del equipo que haya terminado mejor ubicado en la fase regular. En caso de igualdad durante los 90 minutos, habrá un tiempo suplementario de 30 minutos y, si persiste el empate, la clasificación se definirá mediante tiros desde el punto penal. La ronda está prevista para el fin de semana del 21 y 22 de noviembre, aunque resta la confirmación oficial del cronograma.

La gran final del Torneo Clausura 2026 está programada para el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. El campeón, además de quedarse con el segundo título del año, obtendrá la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y disputará el Trofeo de Campeones ante Belgrano, ganador del Apertura.

LT