Julián Álvarez asistió a Giuliano Simeone, pero no alcanzó: Atlético cayó ante Barcelona

El Atlético de Madrid tuvo un aporte argentino en su duelo ante Barcelona. Giuliano Simeone convirtió el primer gol del encuentro tras una gran asistencia de Julián Álvarez, en una conexión entre dos futbolistas de la Selección Argentina que ilusionó al equipo de Diego Simeone.

Con murmullos en cada pelota, Julián recibió al equipo con el que coqueteó en el Mercado de Pases

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La jugada reflejó el entendimiento entre ambos delanteros: la Araña encontró el espacio para habilitar a su compatriota y Giuliano resolvió con simpleza dentro del área para vencer al arquero rival. Sin embargo, el tanto no alcanzó para que el Colchonero se quedara con los tres puntos. Barcelona reaccionó, consiguió revertir el resultado y se impuso por 2-1 en el estadio Metropolitano, en un encuentro correspondiente a La Liga.

La derrota significó un golpe para el Atlético en su pelea por mantenerse en los primeros puestos del campeonato. Del otro lado, el conjunto catalán consiguió una victoria importante para mantener su diferencia ante su rival histórico, Real Madrid, que venía de ganarle a Valencia.

LT