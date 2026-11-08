¿Hay Superclásico en los playoffs? Cuándo podrían cruzarse Boca y River

El eco de la reciente victoria de Boca Juniors sobre River Plate en La Bombonera todavía repercute en el fútbol argentino. Sin embargo, quienes esperaban un choque rápido de revancha en los mano a mano deberán guardar las ansias: los resultados de la decimasexta fecha descartaron un Superclásico en las primeras instancias de los playoffs.

Boca llegó a los 75 títulos oficiales: uno por uno, todos los campeonatos y copas de su historia

Las posiciones finales y el resultado que cambió la llave

El equipo conducido por Leonardo Ponzio culminó en la cuarta ubicación de la Zona B con 26 unidades y un saldo a favor de +7 en la diferencia de gol. En contrapartida, el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena finalizó en el segundo lugar de la Zona A cosechando 33 puntos.

Existía una combinación de marcadores que podía propiciar un enfrentamiento prematuro en la instancia de cuartos de final: una caída de Instituto frente a Newell’s Old Boys por más de dos tantos de diferencia. No obstante, la Gloria empató 2 a 2 frente a la Lepra, sepultando esa opción y enviando a los dos gigantes por lados opuestos de la llave.

Superclásico entre Boca y River

El camino en el cuadro: rivales y fechas confirmadas

Con el liderazgo de la tabla anual ya garantizado tras superar a Defensa y Justicia, Boca iniciará su recorrido en octavos de final recibiendo a Independiente Rivadavia de Mendoza en La Bombonera. El encuentro frente a la Lepra mendocina quedó programado para el miércoles 25 de noviembre.

Por el lado del conjunto de Núñez, la localía en el Estadio Monumental ya está asegurada por su cuarto puesto en la Zona B, aunque resta definir al adversario de turno. El oponente se resolverá con el cruce entre Central Córdoba y Lanús:

Si el Granate gana en Santiago del Estero: River jugará contra Defensa y Justicia.

Si Lanús empata o pierde: el rival del Millonario será el propio equipo del Sur del Gran Buenos Aires.

Superclásico entre Boca y River

La única cita posible: la gran final

Con la diagramación de las llaves completada, la única forma de volver a ver un cruce de máxima rivalidad en esta competencia será en el partido por el título.

El choque decisivo del Torneo Clausura ya cuenta con día y escenario estipulados por la organización: se llevará a cabo el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Ciudad de La Plata, el único escenario posible donde Boca y River volverán a cruzarse cara a cara en el certamen.

BP