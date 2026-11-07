Rosario Central festejó como campeón sin saber que Boca le había arrebatado el título de la Tabla Anual

Rosario Central vivió una de las escenas más insólitas de la definición de la Tabla Anual 2026. Después de ganarle 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto, los jugadores del Canalla comenzaron a festejar como campeones en el Gigante de Arroyito. Sin embargo, había un detalle que todavía desconocían: Boca le había ganado a Defensa y Justicia con un gol agónico de Enner Valencia y se había quedado con el título.

Con un agónico gol, Boca se consagró campeón argentino

El equipo de Jorge Almirón había cumplido con su parte y, durante varios minutos, los resultados de los otros partidos le permitieron ilusionarse con el primer puesto. Argentinos Juniors perdía ante Huracán y el Xeneize no conseguía romper el cero en La Bombonera. Con ese escenario, Central había pasado a liderar la clasificación general.

Por eso, una vez terminado el encuentro, la alegría se apoderó de Arroyito. Los futbolistas se treparon al alambrado para celebrar junto a los hinchas y algunos incluso ingresaron al campo de juego. Los festejos se extendieron durante varios minutos, con la sensación de haber conseguido una nueva consagración para el club rosarino.

Pero la noticia llegó desde Buenos Aires. En la última jugada del partido, Enner Valencia puso el 1-0 de Boca ante Defensa y Justicia, un resultado que modificó nuevamente la Tabla Anual y dejó al Xeneize en lo más alto. Central ya no era campeón, aunque en el Gigante todavía no todos lo sabían.

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La celebración de hinchas y jugadores Canallas trascendió vía redes sociales y generaron risas entre los hinchas de otros clubes. En la propia transmisión se escucha a los comentaristas remarar una y otra vez que la información era otra, pero era tarde para aquellos hinchas de Central.

LT.