Rosario Central le gana 2-0 con Estudiantes de Río Cuarto en el Gigante de Arroyito por la fecha 16 del Torneo Clausura.

El Canalla se adelantó sobre el final de la primera parte con gol de Julián Fernández, que aprovechó para entrar al segundo palo tras un cabezazo débil de Gastón Ávila. Coronel, a falta de 5 minutos para el final puso el segundo y desató la locura en el Gigante de Arroyito.

Ahora, desde Rosario sintonizan radios y aplicaciones para conocer resultados. Con el parcial empate de Boca y parcial caída de Argentinos, se estaría consagrando campeón de la Tabla Anual

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En cuanto al equipo, Ángel Di María quedó descartado por las molestias físicas que arrastra en el pubis y el aductor izquierdo. El cuerpo técnico decidió preservarlo pensando en los playoffs del Clausura. En su lugar, Franco Cervi o Julián Fernández aparecen como alternativas para integrar el equipo titular, mientras que Franco Ibarra regresaría al mediocampo tras cumplir su suspensión.

Central viene de vencer 2-1 a Sarmiento en Junín, con un doblete de Gastón Ávila, y atraviesa una buena racha: acumula cuatro triunfos consecutivos. Además, tendrá un condimento especial en Arroyito, con la inauguración de la tercera bandeja del estadio.

Rosario Central

Las posibles formaciones de Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Alan Rodríguez, Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Franco Cervi, Enzo Copetti y Jaminton Campaz. DT: Jorge Almirón.

Estudiantes de Río Cuarto: Lautaro Herrera; Fernando Rodríguez, Agustín Quiroga, Sergio Ojeda, Juan Antonini, Gonzalo González; Gabriel Alanís, Alejandro Cabrera, Tomás González; Ibrahim Hesar y Martín Garnerone. DT: Gerardo Acuña.

LT