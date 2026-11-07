Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central definen al Campeón de Liga

Llegó uno de los días más esperados del año para el fútbol argentino. Este sábado 7 de noviembre, a partir de las 17:30, la decimosexta y última fecha del Torneo Clausura resolverá al Campeón de Liga, el cetro que consagra al equipo más regular del año a través de la tabla general.

Con tres aspirantes encerrados en apenas un punto de distancia y jugando en simultáneo, el margen de error es nulo y cada gol retumbará en tres estadios al mismo tiempo.

El escenario llega caliente tras un sprint final apasionante. Boca lidera la tabla con 60 puntos y una diferencia de gol de +22, impulsado por el envión anímico que significó quedarse con el Superclásico en la fecha previa. Con las mismas 60 unidades, pero con menor diferencia de gol (+12), aparece Argentinos Juniors, que viene de vencer a Atlético Tucumán. En el tercer escalón aguarda Rosario Central. vigente defensor del título anual, con 59 puntos (+16), tras su victoria frente a Sarmiento en Junín.

Radiografía de los aspirantes: qué necesita cada uno para ser Campeón de Liga

Boca: la ventaja del gol y la localía

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega como el principal candidato a dar la vuelta olímpica. Al recibir a Defensa y Justicia en La Bombonera, depende exclusivamente de sus propios medios.

En caso de ganar, alcanzará los 63 puntos y se consagrará campeón. La única y remota excepción matemática requeriría que Argentinos Juniors venza a Huracán descontándole 10 goles de diferencia en la tabla general; por ejemplo, si el Xeneize se impone por 1-0, el conjunto de La Paternal tendría que ganar por 11-0.

Boca Juniors

Si Boca empata frente al equipo de Florencio Varela, alcanzará las 61 unidades y gritará campeón siempre y cuando ni Argentinos ni Rosario Central ganen sus respectivos partidos. Ante un eventual empate del Bicho en su estadio, el club de la Ribera mantendrá la cima por su amplia brecha en el saldo de goles.

Finalmente, si cae derrotado en su cancha, se quedará en 60 puntos y necesitará que Argentinos también pierda ante Huracán y que Rosario Central no sume de a tres en Arroyito.

Boca sueña con dar la vuelta olímpica en su cancha y ante su gente. De conseguirlo, sumaría la 75.ª estrella de su historia y volvería a conquistar un título local después de varios años: su último festejo fue en la Supercopa Argentina 2022, cuando venció 3-0 a Patronato en marzo de 2023.

Argentinos Juniors: triunfar y esperar el guiño de Defensa

Argentinos asumirá su compromiso frente a Huracán en el Estadio Diego Armando Maradona sabiendo que la diferencia de gol favorable a Boca achica sus combinaciones, pero manteniendo intacta la ilusión de dar el golpe.

Si logra la victoria, llegará a 63 puntos y será campeón siempre que el Xeneize empate o pierda ante Defensa y Justicia.

Argentinos Juniors

En caso de que Boca también gane, el Bicho necesitaría una goleada de escala histórica para dar vuelta el saldo goleador.

Si el equipo de La Paternal empata su partido, sumará 61 puntos y únicamente se consagrará si Boca pierde en La Bombonera y Rosario Central no logra conseguir una victoria en su encuentro.

En caso de sufrir una caída ante el Globo, quedará prácticamente sin margen real en la conversación, salvo una derrota más que improbable de Boca por más de diez goles de diferencia y un tropiezo paralelo del elenco rosarino.

Si el Bicho logra coronarse, volvería a conquistar un campeonato después de 16 largos años, desde aquella consagración en el Torneo Clausura 2010. De esta manera, sumaría su cuarto título a nivel local y el sexto de su historia en el plano general.

Rosario Central: ganar o ganar y aguardar por tropiezos ajenos

El Canalla marcha un escalón por detrás con 59 unidades, pero cuenta con un fixture a priori favorable al recibir en el Gigante de Arroyito a Estudiantes de Río Cuarto, equipo que llega ya descendido.

Si consigue la victoria, alcanzará las 62 unidades y se proclamará bicampeón de la tabla anual si ni Boca ni Argentinos Juniors consiguen sumar de a tres en sus estadios.

Rosario Central

Un empate o triunfo de cualquiera de los dos líderes lo dejará inmediatamente fuera de carrera.

En caso de empatar o perder ante el conjunto cordobés, el equipo rosarino quedará automáticamente al margen de la pelea por el título, ya que el piso de la cima está fijado en 60 puntos y cualquier igualdad lo dejaría sin chances matemáticas.

En caso de consagrarse campeón, Central conseguiría su segundo título del año, luego de vencer a Estudiantes y levantar la Supercopa Internacional 2026. Además, se convertiría en bicampeón de liga, tras la polémica consagración de 2025. Por otro lado, alcanzaría su 14.º título nacional.

El botín del Campeón de Liga: trofeo, Libertadores y dos finales

La conquista de la tabla general va mucho más allá del reconocimiento deportivo a la regularidad de la temporada.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, presentó en la conferencia de prensa previa el trofeo oficial que se entregará al vencedor de esta tarde, acompañado por un botín de alto valor.

El parche y el trofeo que recibirá el Campeón de Liga

En primer lugar, el ganador obtendrá la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

Además, asegurará su boleto a la Supercopa LPF, donde enfrentará al ganador del Trofeo de Campeones (que se disputará el 19 de diciembre en el Estadio Mario Alberto Kempes entre Belgrano, campeón del Apertura, y el vencedor del Clausura).

Por último, el campeón del año también garantizará su lugar en la Supercopa Internacional a partido único en sede neutral frente al vencedor del Trofeo de Campeones.

Con las calculadoras encendidas, las radios en simultáneo y las miradas repartidas entre La Boca, La Paternal y Rosario, el fútbol argentino se prepara para vivir 90 minutos de pura adrenalina