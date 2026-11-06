La FIFA le bajó el castigo a Nahuel Molina y la AFA irá al TAS por Leandro Paredes

La Asociación del Fútbol Argentino notificó este viernes las resoluciones oficiales dictadas por la Cámara de Apelaciones de la FIFA, tras los expedientes disciplinarios abiertos a raíz de los incidentes ocurridos en la final del Mundial 2026 disputada frente a España.

En su fallo, el tribunal de alzada del ente rector del fútbol mundial aceptó parcialmente el recurso presentado por la casa madre del fútbol argentino en el caso de Nahuel Molina.

De esta manera, el organismo resolvió reducir el castigo impuesto al lateral derecho, fijando su sanción definitiva en cuatro partidos de suspensión y una multa económica de 60.000 dólares.

Negativa para Paredes y recurso ante el TAS

Sin embargo, el panorama no fue completamente favorable para la delegación nacional. En el mismo dictamen, la Cámara de Apelaciones decidió mantener de forma íntegra la suspensión dispuesta para Leandro Paredes, ratificando lo actuado en primera instancia por la Comisión Disciplinaria.

Cabe destacar que el mediocampista y capitán de Boca tenía pendiente una dura sanción de diez partidos, que continúa vigente hasta el día de hoy.

Asimismo, fueron confirmadas las multas económicas impuestas a la AFA por concepto de cánticos discriminatorios registrados durante la Copa del Mundo.

Ante este escenario, la entidad con sede en la calle Viamonte confirmó que agotará las instancias legales internacionales. En los próximos días, la AFA solicitará los fundamentos íntegros del fallo para acudir formalmente al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), con la premisa de obtener una revisión definitiva de ambas sanciones.

FMZ