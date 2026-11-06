El probable equipo de Boca para recibir a Defensa por el Torneo Clausura

Con la ilusión intacta y la premisa de depender de sus propias fuerzas para volver a consagrarse campeón, Boca dejó atrás los trabajos de la semana en el predio de Ezeiza y quedó concentrado para afrontar este sábado, desde las 17:30, la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura frente a Defensa y Justicia.

En la práctica formal de este viernes, el director técnico Rodolfo Arruabarrena terminó de ajustar los detalles de un equipo que, en principio, mantendría la base que viene de festejar en el Superclásico frente a River.

Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, técnico de Boca

Sin embargo, el buen rendimiento interno generó una pequeña incógnita táctica en la zona ofensiva que el Vasco resolverá a último momento.

La pulseada en el ataque y el regreso de Tomás Aranda

Pese a que la estructura defensiva y el mediocampo saldrán de memoria, con la salvedad de que figuras como Facundo Herrera, Milton Delgado y Ayrton Costa cargan con cuatro tarjetas amarillas y deberán cuidarse de cara a los octavos de final, el puesto vacante en los extremos mantiene la expectativa.

Sebastián Villa y Miguel Merentiel se perfilan como fijas en el tridente, pero la pulseada por el lugar restante continúa abierta entre Leonel Flores y Alan Velasco. Mientras Flores brilló con su explosión en los encuentros recientes, Velasco ha aprovechado cada minuto tras superar sus dolencias físicas y puja por ganarse la titularidad.

A su vez, la gran noticia de la convocatoria pasa por el retorno de Tomás Aranda. El joven mediocampista ofensivo de 19 años recibió el alta médica y vuelve a concentrarse tras apenas 72 días de recuperación de una fractura en el peroné de la pierna derecha sufrida a finales de agosto. Si bien no arrancará desde el inicio, la idea del cuerpo técnico es que ocupe un lugar en el banco de suplentes.

Tomás Aranda volvió a ser convocado

De no surgir imprevistos de última hora, el once inicial del Xeneize para ir por el título de la tabla anual formará con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores o Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

FMZ