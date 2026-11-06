Jorge Jesus rompió el silencio tras el retiro de Cristiano Ronaldo: "Pensaba convocarlo"

El entrenador de la Selección de Portugal, Jorge Jesus, rompió el silencio este viernes en rueda de prensa tras confirmarse el retiro internacional de Cristiano Ronaldo. En la previa de las últimas dos fechas de la UEFA Nations League del año, el DT aseguró que planeaba citar al atacante de 41 años, pero respetó la decisión del '7' tras el conflicto ocurrido en la última concentración del plantel.

Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús

Jorge Jesus respaldó a Cristiano Ronaldo y defendió su gestión

A pesar de haber recibido una suspensión simbólica de 30 días que le abría la puerta al retorno, Cristiano Ronaldo optó por poner punto final a su recorrido con Portugal. Jorge Jesus se refirió al tema ante los medios: "Por supuesto que pensaba convocarlo y hablar con él, pero consideró que era el momento de irse y hay que respetarlo".

Cristiano Ronaldo

El entrenador de 72 años desestimó los rumores sobre su responsabilidad en el alejamiento del capitán: "Todas mis decisiones se tomaron pensando en el equipo. No me siento en absoluto culpable de su marcha”, quien remarcó la huella imborrable que deja Ronaldo en la historia de Portugal.

La agenda de Portugal tras el retiro de Cristiano Ronaldo

Con la clasificación a cuartos de final ya asegurada tras cuatro victorias consecutivas, el combinado portugués buscará mantener el liderazgo como primer objetivo tras la salida de CR7.

Selección de Portugal

Portugal será local de Dinamarca el próximo sábado 14 de noviembre y luego visitará a Gales el martes 17. Gustavo Varela, goleador del Monza de Italia, se mete en la lista para completar la ofensiva ante la baja de Cristiano Ronaldo. Goncalo Ramos, delantero de Milan, se perfila como reempalzante natural del Bicho en el once titular.

NZ