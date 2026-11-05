jueves 05 de noviembre del 2026
Fútbol argentino

Nicolás Ramírez será el árbitro para la final del ascenso entre Godoy Cruz y Tristán Suárez

Tras no ser convocado para la última fecha del Torneo Clausura por una intervención médica programada, el juez fue ratificado por la AFA para impartir justicia en el duelo decisivo por el pasaje a la máxima categoría.

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Nicolás Ramírez, el árbitro designado para dirigir la final del ascenso. | AFP
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Luego de quedar en el ojo de la tormenta por su labor en el Superclásico, Nicolás Ramírez reaparecerá en escena con un partido de alto voltaje. La AFA confirmó su designación para arbitrar la final por el primer ascenso de la Primera Nacional a la máxima categoría entre Godoy Cruz y Tristán Suárez.

Rebelión contra Nicolás Ramírez: además de River, otros dos clubes pidieron que no vuelva a dirigirlos

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Nicolás Ramírez

Su ausencia en la última jornada de la fase regular del Torneo Clausura se justificó institucionalmente por una "licencia por intervención quirúrgica programada", desestimando oficialmente cualquier tipo de sanción por su actuación en el clásico entre Boca y River.

Como muestra de respaldo desde la Dirección Nacional de Arbitraje, el colegiado de 39 años recibió el premio de conducir el encuentro más relevante del certamen de ascenso.

La gran cita en Córdoba y la terna confirmada

El esperado duelo entre el Tomba y el Lechero se llevará a cabo el domingo 15 de noviembre desde las 17:00 en el estadio Julio César Villagra de Belgrano de Córdoba.

El choque otorgará una plaza directa a la Liga Profesional 2027 y, en caso de paridad en los 90 minutos reglamentarios, el reglamento contempla tiempo suplementario y posterior definición por penales.

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 Ramírez viene de dirigir un polémico Superclásico

El cuerpo arbitral encabezado por Ramírez se completará con Pablo González y Eric Grunmann como jueces de línea, mientras que Álvaro Carranza actuará en función de cuarto árbitro.

Por otra parte, la AFA designó como responsable principal del VAR a Hernán Mastrángelo, quien estará acompañado por Javier Uziga en el rol de AVAR.

 

FMZ

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